越南基金 逢低介入

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
越南經濟成長與企業獲利正向發展，股市中長線可期，建議逢低布局越南基金。 （聯合報系資料庫）
越南經濟成長與企業獲利正向發展，股市中長線可期，建議逢低布局越南基金。 （聯合報系資料庫）

受美元轉強影響，越南股市拉回整理，跌破中期均線支撐。法人認為，越南2024年第3季GDP年增7.4%，遠超市場預期，今年前九個月，外國投資流入量同比增長8.9%，達到173億美元，整體經濟成長與企業獲利仍正向發展，股市中長線表現可期，建議逢低布局越南基金。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受到強勢美元影響，亞洲貨幣普遍走貶，越南盾10月至今貶值幅度約3.5%至25,400附近，在歷史低位徘徊，而央行出手進行短天期的國庫券發行，企圖穩定匯率表現。

過去經驗顯示，較為弱勢的越南盾容易拉低國內投資者信心，更進一步影響股市表現。

展望越股後市，短線弱勢的越南盾並非越南國內經濟疲弱所引起的，反而越南國內經濟狀況非常火熱，第3季度GDP增長高達7%以上，因此，預判此波下跌在匯率表現穩定後，市場有機會重新審視強健的基本面。

日盛越南機會基金研究團隊表示，在全球科技業需求暢旺及越南製造業景氣擴張下，越股上市企業今年稅後純益年增率可望上看18%，展望2025年企業獲利年增目標有望再超過20%。市場除了開始上調具備長期需求的產業盈餘預估如公用事業、工業及工業園區地產等，相關大型股也預期將吸引新興市場資金進駐。

延伸閱讀

將與準康芮「藤原效應」？ 粉專：潭美可能在南海折返跑

美國大選逼近 中國出口商尋求避險

潭美颱風路徑還會變！歐洲模式預測將大迴轉 粉專曝可能原因

基隆南向發展率考察團越南胡志明市 簽產業合作備忘錄

相關新聞

電動車ETF 績效拉風

全球電動龍頭大廠特斯拉（Tesla）公布第3季財報優於市場預期，執行長馬斯克重申計劃2025年上半年將推出價格低於3萬美...

投等債基金 迎補漲行情

美國經濟前景強勁、市場淡化對聯準會（Fed）大幅降息的預測，導致美國中長期公債連三天遭市場拋售，美國十年期公債殖利率重新...

亞太科技基金 題材火

AI為亞太企業發展顯學，也是布局亞股市場不可或缺的投資題材。根據統計，近一年績效領先的亞洲區域股票型基金多以AI供應鏈為...

東協股市帶勁 伺機進場

東協股市築底回升，一掃去年陰霾，今年來在內需擴張動能回升及資金回流效應下，包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南...

印度股犀利 法人喊加碼

根據截至9月底的統計，境內跨國股票規模百億元的基金共計九檔，科技與印度各二檔，近一年績效也相對突出。由於科技與印度兩大股...

越南基金 逢低介入

受美元轉強影響，越南股市拉回整理，跌破中期均線支撐。法人認為，越南2024年第3季GDP年增7.4%，遠超市場預期，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。