受美元轉強影響，越南股市拉回整理，跌破中期均線支撐。法人認為，越南2024年第3季GDP年增7.4%，遠超市場預期，今年前九個月，外國投資流入量同比增長8.9%，達到173億美元，整體經濟成長與企業獲利仍正向發展，股市中長線表現可期，建議逢低布局越南基金。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受到強勢美元影響，亞洲貨幣普遍走貶，越南盾10月至今貶值幅度約3.5%至25,400附近，在歷史低位徘徊，而央行出手進行短天期的國庫券發行，企圖穩定匯率表現。

過去經驗顯示，較為弱勢的越南盾容易拉低國內投資者信心，更進一步影響股市表現。

展望越股後市，短線弱勢的越南盾並非越南國內經濟疲弱所引起的，反而越南國內經濟狀況非常火熱，第3季度GDP增長高達7%以上，因此，預判此波下跌在匯率表現穩定後，市場有機會重新審視強健的基本面。

日盛越南機會基金研究團隊表示，在全球科技業需求暢旺及越南製造業景氣擴張下，越股上市企業今年稅後純益年增率可望上看18%，展望2025年企業獲利年增目標有望再超過20%。市場除了開始上調具備長期需求的產業盈餘預估如公用事業、工業及工業園區地產等，相關大型股也預期將吸引新興市場資金進駐。