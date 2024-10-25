東協股市帶勁 伺機進場

東協股市築底回升，一掃去年陰霾，今年來在內需擴張動能回升及資金回流效應下，包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等六個股市平均上漲逾一成，投信發行的東協相關股票基金今年來平均漲幅逾16%。

法人表示，東協區域經濟增長動能未減，投資人可多留意東協基金投資契機。

觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健，製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上。

群益投信表示，主動式基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置，定期定額的優勢在於免除擇時進場的困擾，能有紀律攤平投資成本，定期定額策略，期望透過時間複利的效果逐步累積資產；而全球金融市場中，降息最受惠的是新興市場，東協是新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力大的。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，在全球需求回暖下，新出口訂單增溫，並帶動東南亞製造業PMI回到擴張水準，提供基本面支撐；多數國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，有望進一步推升經濟復甦動能。

東協擁有超過6.5億人口，多數國家人口結構年輕，未來人口仍將穩定成長，創造龐大的內需市場，政經局勢穩定的國家與企業獲利能見度高的產業為投資東協首要考量，包括馬來西亞、印尼、菲律賓可留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美元對越盾10月至今上漲2.8%，但當地券商機構不認為越盾會面臨巨大貶值壓力，因海外匯回和FDI將支撐越盾。

此外，越南財政部估計今年外債佔GDP為32%~33%，較之前改善，顯示越南信用風險可控，總體經濟基本面仍佳。投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業，伺機布局主動式基金，可掌握越南市場的漲升行情。