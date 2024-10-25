印度股犀利 法人喊加碼

根據截至9月底的統計，境內跨國股票規模百億元的基金共計九檔，科技與印度各二檔，近一年績效也相對突出。由於科技與印度兩大股市的多頭行情延續，題材支撐亮眼績效，吸引投資人進場布局；近期走勢回檔，正是進場的好機會，建議可伺機加碼。

根據理柏統計，九檔百億元規模的跨國海外股票基金近一年績效表現落差相當大，科技股相對亮眼，瀚亞美國高科技、復華全球物聯網科技皆有50%以上的報酬；群益印度中小、聯博美國成長入息、瀚亞印度基金則有30%以上的績效表現。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平說，美股財報正陸續開出，大型科技股財報不俗，但因美國總統大選在即，加上市場考慮聯準會放緩降息步調的可能性，相關消息皆會加大美股走勢波動，但科技股中長線商機仍相當大，定期定額布局，可降低單一時點風險。

印度指數自高點回落，盤勢開始整理。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市短線走勢震盪較為劇烈，但中期投資趨勢與方向未變，因經濟數據走緩，印度從最不可能降息市場，變成符合降息標準的預備動作，一旦降息，更有利經濟成長，推升股市；當前走勢盤整，可伺機布局或定期定額參與印度經濟成長契機。

復華全球物聯網科技基金以美國大型龍頭科技股為主，搭配台、日、韓等受惠供應鏈題材，掌握全球AI等新科技趨勢商機。經理人黃俊瑞指出，聯準會啟動降息，有利美國經濟軟著陸並維持擴張，可偏多操作。

鑒於AI蓬勃發展，使科技類股今、明兩年企業獲利仍維持兩位數成長，成為第4季布局產業股不可或缺的標的，不過，因應美總統大選等市場變化，建議聚焦大型科技股、實際受惠AI科技驅動獲利能力提升的平台及供應鏈個股，也可留意基期較低價值成長股。