亞太科技基金 題材火

AI為亞太企業發展顯學，也是布局亞股市場不可或缺的投資題材。根據統計，近一年績效領先的亞洲區域股票型基金多以AI供應鏈為布局主軸。投信法人認為，降息環境有利資金轉向成長性標的，亞太科技主題基金後市看好。

投信法人表示，AI概念題材今年第3季因變現能力遭檢視，行情出現明顯修正，但隨各指標大廠法說釋疑、新AI晶片將在第4季陸續出貨，加上企業需求有增無減，將持續推升AI等趨勢科技企業營運表現。

網通大廠思科近期公布一份調查顯示，未來四成亞太企業過半營收來自AI。今年初IDC發布預測亦指出，亞太區前2000大企業在2026年將有六成使用生成式AI進行供應鏈改革，以維持競爭力及持續成長。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里指出，目前AI軟硬體供應鏈主要分布美、台、日等亞太地區，估在基本面需求推升，將持續挹注相關供應鏈獲利表現，若遇震盪，可偏多操作，透過區域股票基金掌握利基題材。

王萬里指出，美國科技龍頭廠引領此波AI主旋律，因此布局以美股資訊技術產業為主軸，搭配日本關鍵零組件技術，及台灣硬體的製造能力，全方位掌握新科技發展趨勢，同時搭配部分防禦型類股或基期較低的產業題材，以因應市況變化與盤面資金類股輪動。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，雖然有美總統大選政治不確定性，市場持觀望態度可能使股市短線區間整理，出現較大波動。但整體看，目前金融環境仍穩定、聯準會進入降息周期、美經濟成長及就業市場皆保持正向，仍有望支撐股市在年底震盪向上。根據目前已公布的財報及展望，企業對AI的資本支出持續增加，AI硬體需求預計也將保持強勁，可以觀察AI軟體應用是否持續擴散，帶動相關類股營運成長。