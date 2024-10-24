股市築底回升 東協基金後市看俏

東協股市築底回升，一掃去年陰霾，2024年來在內需擴張動能回升以及資金回流效應下，包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等六個股市平均上漲逾一成，連帶投信發行之東協相關股票基金表現亦不俗，今年來平均漲幅逾16%；其中，群益東協成長、安聯中國東協更是有漲幅逾二成的好表現。市場法人表示，觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健，製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，回歸基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，投資人可多留意東協基金投資契機。

群益投信表示，主動式基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置，定期定額的優勢在於免除擇時進場的困擾，能有紀律攤平投資成本，定期定額策略，期望透過時間複利的效果逐步累積資產；而全球金融市場中，降息最受惠的是新興市場，東協是新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力大的。因此，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局相關基金。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，在全球需求回暖下，新出口訂單增溫，並帶動東南亞製造業PMI回到擴張水準，提供基本面支撐；多數國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，有望進一步推升經濟復甦動能。整體而言，預期待政治因素利空淡化後，在基本面有撐下將有助於行情築底回升。在投資佈局方面，東協擁有超過6.5億人口，多數國家人口結構年輕，未來人口仍將穩定成長，創造龐大的內需市場，政經局勢穩定的國家與企業獲利能見度高的產業為投資東協首要考量，包括馬來西亞、印尼、菲律賓可留意，產業則如通訊服務、房地產、工業等最為看好。