看好消費旺季電子產品需求 台股科技基金 靚

每年第4季到隔年第1季向來為傳統消費旺季，包括歐美感恩節、耶誕節銷售檔期、雙11至新舊曆年期間，都可望帶動電子產品消費需求，同時，隨AI科技的兌現和終端產品逐步導入功能，也有助掀起換機潮，建議投資人不妨趁勢透過台股科技基金來布局，把握科技股後市成長行情。

群益創新科技基金經理人孫傳恕表示，第4季向來為歐美節慶銷售旺季，且美國大選將於11月上旬結束，加上美國經濟表現強韌與降息政策啟動，將有助於科技股年底旺季慶祝行情，連帶台灣的相關科技供應鏈股有望受惠。

台股科技基金近期表現

長遠評估，明年全球景氣可望在聯準會降息與中國刺激政策出台下有所支撐，當中科技及電子製造等需求也料持續受惠於AI帶動，主要終端應用手機、PC、汽車及工業將導入AI功能，同時降息也有助推升企業資本支出回升，降低營運成本，皆可望為電子產業景氣成長增添動能，台灣科技股投資前景可期。

孫傳恕指出，在配置方面，受惠於AI需求持續升溫，對整體半導體產業需求來說，AI GPU、HPC、光通訊、HBM、CPO及先進封裝等需求成長將持續優於產業水準，相關個股表現值得留意；消費電子族群來看，AI功能導入將帶動SP及PC等大宗消費性電子換機潮，且AI帶動規格提升，鏡頭、電池及網路傳輸等升級需求都將跟進，預期將帶動消費動機，可持續關注台灣相關供應鏈表現。