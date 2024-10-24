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全球非投等債 有利可圖

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
降息後的債券投資機會
降息後的債券投資機會

美國聯準會（Fed）在9月降息2碼（即0.5個百分點）之後，美國10年期公債殖利率不降反升。法人指出，美國公債殖利率已領先反應降息預期，接下來非投資等級債券的表現將更突出，建議投資人多元布局全球非投資等級債市的投資機會。

Fed在9月降息之後，美國10年期公債殖利率先跌破3.6%，之後又急速升到4.2%。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，降息後市場利率仍將波動。但如果拉長時間，殖利率收斂趨勢將愈趨明顯。

聯博預估，Fed在年底前還有機會降息2碼，明年再降息5至6碼，但目前經濟狀況仍未明，終端利率仍待觀察。江常維指出，通貨膨脹已見改善，明年通膨年增率有望接近央行目標2%。

江常維認為，成熟市場主要央行仍有進一步降息空間，但時間和幅度取決於基本面的數據變化，不會急於快速降息。因此，債市短線上仍會震盪，但就長線而言，現在反而是加碼時機。

在公債方面，江常維指出，公債具避險功能，且殖利率仍高於長期平均，仍可以適當配置，以管控投資組合的下檔風險。目前中短天期債券的吸引力仍高於長天期債，因為預期殖利率下滑空間更大。

在各類債券中，江常維尤其看好非投資等級債券，原因有三。首先，美國公債殖利率已領先反應降息預期，因此降息後非投資等級債券反而表現領先。其次，歷史經驗顯示，Fed降息循環如果是在經濟軟著陸期間，則以非投資級債的表現最優。第三，非投債企業的財務體質轉佳，違約率下滑。

瑞聯固定收益投資專家迪貝特（Olivier Debat）指出，Fed貨幣政策轉變，非投資等級債券具備投資吸引力。在利率下滑的環境，投資人為了尋求更高回報，資金將流入風險較高的固定收益資產，將導致信用利差收窄，產生資本利得。

迪貝特建議布局動態平衡債，部分資金可分配在非投等債，因為將受惠於經濟增長仍具韌性，且違約率在低檔。另外，看好非投等債信用違約交換（CDS）指數，因流動性良好，抵抗衝擊能力優於傳統高收益債券。

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