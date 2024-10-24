日國會選後 股市漲多跌少

日本即將迎來兩大關鍵議題，包括：眾議院國會改選，與日本央行利率決策會議，根據統計，近20年日本歷次國會改選結束後，政局趨於穩定有利股市走升。

觀察過去20年期間日本五次國會改選，從選後10天至60天股市漲多跌少，拉長時間平均漲幅由3%至5%，擴大至10%以上，把握國會改選底定，布局日股好時機。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲表示，過去在首相小泉及安倍時期，經濟呈現連續性擴張，執政環境的穩定，有助於經濟政策持續力與穩定度等，有助企業投資與家計消費擴張成長。

此外，8月名目薪資增幅維持3%年增率，加上新任首相石破茂推動2030年最低薪資由目前的1,050日圓，上調至1,500日圓，市場也在近期開始討論明年春鬥加薪幅度再提升等議題。薪資上揚、帶動消費與經濟擴張的正向循環可望持續，支撐股市續揚動能。

黃筱雲指出，第3季東證指數企業獲利表現亮麗，市場預估，2024年會計年度企業獲利年增率達9.5%，2025年會計年度也可望達8.9%，不過，過往統計顯示，獲利上修機率高，預料全年獲利成長率可能達雙位數以上，獲利上揚，加上股息提升貢獻，預期目前日股評價仍遭低估。

野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊指出，選後須觀察兩個重點發展。

其一為新首相石破茂的政策細節，儘管最初的市場反應負面，但隨著細節的公布，市場將重新評估他的新政策如何影響日本經濟與金融市場發展。

其二為民調支持度，根據過去數據，大多首相經過蜜月期後，除小泉政府（2001~2006年）和安倍第二屆政府（2013~2020年）外，大多數歷任政府的支持率都出現明顯下降，石破茂新政府的政策能否獲得廣泛民意支持，也仍待觀察。