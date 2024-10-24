快訊

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

日國會選後 股市漲多跌少

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
日本國會改選後日股表現
日本國會改選後日股表現

日本即將迎來兩大關鍵議題，包括：眾議院國會改選，與日本央行利率決策會議，根據統計，近20年日本歷次國會改選結束後，政局趨於穩定有利股市走升。

觀察過去20年期間日本五次國會改選，從選後10天至60天股市漲多跌少，拉長時間平均漲幅由3%至5%，擴大至10%以上，把握國會改選底定，布局日股好時機。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲表示，過去在首相小泉及安倍時期，經濟呈現連續性擴張，執政環境的穩定，有助於經濟政策持續力與穩定度等，有助企業投資與家計消費擴張成長。

此外，8月名目薪資增幅維持3%年增率，加上新任首相石破茂推動2030年最低薪資由目前的1,050日圓，上調至1,500日圓，市場也在近期開始討論明年春鬥加薪幅度再提升等議題。薪資上揚、帶動消費與經濟擴張的正向循環可望持續，支撐股市續揚動能。

黃筱雲指出，第3季東證指數企業獲利表現亮麗，市場預估，2024年會計年度企業獲利年增率達9.5%，2025年會計年度也可望達8.9%，不過，過往統計顯示，獲利上修機率高，預料全年獲利成長率可能達雙位數以上，獲利上揚，加上股息提升貢獻，預期目前日股評價仍遭低估。

野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊指出，選後須觀察兩個重點發展。

其一為新首相石破茂的政策細節，儘管最初的市場反應負面，但隨著細節的公布，市場將重新評估他的新政策如何影響日本經濟與金融市場發展。

其二為民調支持度，根據過去數據，大多首相經過蜜月期後，除小泉政府（2001~2006年）和安倍第二屆政府（2013~2020年）外，大多數歷任政府的支持率都出現明顯下降，石破茂新政府的政策能否獲得廣泛民意支持，也仍待觀察。

延伸閱讀

王毅與秋葉剛男通話：希望中日關係新出發

石破茂靖國神社獻供品 毛寧促日反省侵華歷史、與軍國主義徹底切割

石破茂「亞洲版北約」構想：歐亞結盟嚇阻中國，但美國怎麼看？

日相石破茂關切中共軍演 防相：目前無飛彈落EEZ

相關新聞

股市築底回升 東協基金後市看俏

東協股市築底回升，一掃去年陰霾，2024年來在內需擴張動能回升以及資金回流效應下，包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西...

看好消費旺季電子產品需求 台股科技基金 靚

每年第4季到隔年第1季向來為傳統消費旺季，包括歐美感恩節、耶誕節銷售檔期、雙11至新舊曆年期間，都可望帶動電子產品消費需...

美股市值型ETF 犀利

降息利多驅使市場預期美國經濟有望軟著陸，資金重回風險性資產，帶動美股S&P500指數近期再攀歷史新高，美股市值型ETF也...

大選效應 醫療題材偏正面

美國總統大選進入倒數階段，全球都在緊盯候選人政策，此次大選除了女性墮胎權為醫療相關討論議題，兩黨候選人均未提出與醫療產業...

三收益策略 建構核心資產

時間進入第4季，如何為今年的投資成果持盈保泰成為投資人關注議題。基金業者認為，美國經濟可望軟著陸、寬鬆時代來臨，股市成長...

美股四大驅動主題 吸睛

美國挾旺季效應和經濟數據符合預期，美股表現銳不可擋，道瓊、史坦普500指數近日均創下新高。富蘭克林股票團隊首席投資長強納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。