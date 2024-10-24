美股四大驅動主題 吸睛

美國挾旺季效應和經濟數據符合預期，美股表現銳不可擋，道瓊、史坦普500指數近日均創下新高。富蘭克林股票團隊首席投資長強納森．柯堤斯指出，看好美股後續四大驅動主題，分別是數位轉型、基因組學與醫療創新、能源轉型，及網羅製造業回流等擴大全球產業基礎題材。

柯堤斯近期升任富蘭克林股票團隊首席投資長（CIO），他同時也是該集團招牌基金富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，昨（23）日受邀來台出席富蘭克林證券投顧年終投資展望說明會。他表示，美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長，同時預期美國總統大選結果對股市長遠影響有限，投資人無須過於擔心。

富蘭克林股票團隊匯整股市四大驅動主題，包括生成式AI與雲端運算的「數位轉型」，涵蓋胰高血糖素樣勝肽-1（GLP-1）減肥藥及基因編輯的「基因組學與醫療創新」，囊括太陽能、風力、核能和智慧電網、儲能的「能源轉型」，及網羅製造業回流、近岸外包、工業數位化、AI工廠等題材的「擴大全球產業基礎」。

柯堤斯指出，隨著AI愈來愈聰明，勢必成為下一個重要技術平台，不過，市場通常傾向保守估計新科技發展，因而最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高出38%。該團隊相信AI終將釋出數兆美元生產力，進而觸發科技和各產業廣泛升級。

科技之外，該團隊看好的另一個項目是與全球高齡化議題緊密連動的生技醫療產業，其中備受關注的莫過於GLP-1減肥藥議題，因全球有超過十億人受肥胖症所苦將帶來龐大商機。

柯堤斯表示，AI為科技及各產業創造重大機會，也凸顯電力供應難題，因應全球氣候變遷，促公私部門傾力能源轉型，隨著更多間歇性、再生性等能源上線，預期電網複雜性不斷提高，將提供獨特投資機會。在製造業回流、供應鏈重組趨勢逐漸成形，擴大全球產業基礎大勢所趨，將提供企業廠房設備、關鍵零組件和服務相關產業帶來空前的機遇。