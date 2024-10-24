三收益策略 建構核心資產

時間進入第4季，如何為今年的投資成果持盈保泰成為投資人關注議題。基金業者認為，美國經濟可望軟著陸、寬鬆時代來臨，股市成長及科技股續航，債券投資則不妨善用美國股債平衡型、複合債券型和公司債券型基金的「三收益」策略，建構核心資產。

美國總統大選為市場增添變數，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美昨（23）日分析，長期來看，不論是一黨獨大、兩黨分治、民主黨或共和黨總統，美國聯邦政府的黨派組成結構並非債市報酬率的主要影響來源，而通膨、利率等基本面趨勢才是關鍵驅動因素，債券市場相較過去兩年已是否極泰來，長期還要關注美國政府財政、負債與美元趨勢，因此眼光還要放到全球債市契機。

羅尤美指出，景氣、美國選舉變數、國際地緣政治疑慮等猶存，市場開始出現輪動，投資人如果只布局科技與台股，將錯失其他產業國家輪動的獲利機會，建議放大股票資產配置範圍，透過同時納入科技成長、價值防禦、與低基期反彈等三大題材來分散風險和掌握輪動契機。

她建議，若股市遇震盪修正，不妨依個人屬性與資產配置需要，把握分批進場機會，把握「三收益」為核心，因應市場表現與自身投資屬性，再搭配股票資產，積極者以科技產業型或印度、日本等單一國家型基金為主，穩健者則可納入公用事業、全球氣候變遷型股票基金。

對於將收益資產多元化的原因，羅尤美說，比較過去四次聯準會降息期間的資產表現，例如景氣愈差，愈有利美國公債，景氣愈好則愈有利非投資級債，現階段已出現債券收益空間高於股市盈餘殖利率的走勢，順應宏觀局勢發展、靈活配置各類債券，更能積極爭取十多年罕見的債息收益機會。

不只債市受惠降息，亦有利股市前景，但隨著降息循環階段不同，選擇標的也有所差別。短期而言，史坦普500指數及價值股較佳，公用事業、基礎建設等受惠於市場資金寬鬆，史坦普500公用事業指數過去三個月來上漲將近17%，勝過那斯達克和史坦普500指數。

長期看成長和科技股有望續航，但避免布局過於集中增加波動度，資產配置、靈活調整仍是最有助時時卡位在最佳布局位置的策略。