大選效應 醫療題材偏正面

美國總統大選進入倒數階段，全球都在緊盯候選人政策，此次大選除了女性墮胎權為醫療相關討論議題，兩黨候選人均未提出與醫療產業有關的具體政見，研判現階段選後預期兩黨主張對醫療產業將回歸基本面，甚至對部分產業正向幫助，若為兩黨分立情勢，對醫療產業的影響性更低。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，檢視兩黨候選人政見對於醫療生化產業的影響，多為中性偏向正面，惟受影響的產業不盡相同，整體來說，民主黨有利於生命科學工具產業和醫院，以及醫療器材、醫療服務等，而共和黨則是對醫療器材、醫療保險公司，以及製藥生科等次產業較為友善。

江宜虔分析，如果選後美國出現兩黨分立，對於已立法的法案皆須兩黨同意才可修改，除非總統發布行政命令，否則在兩黨分立的情況下，對於醫療產業等法令大幅更動的可能性極低，更有利於醫療產業在選後回歸基本面。

除了政策加持，江宜虔指出，醫療產業2025年將維持高速成長，明年度S&P500醫療指數公司EPS年增幅有望達21%，大幅優於同期S&P500獲利14%的成長力道，且目前醫療產業的評價面低於大盤，看好後市補漲空間仍大，建議不妨趁醫療產業股價評價面偏低時進場布局。

江宜虔建議，選股可以生物科技產業為重點配置，由於創新研發主要仍將來自中小型公司，投資價值持續優於大型生物科技公司，至於製藥則以大型龍頭企業為優，例如禮來藥廠為糖尿病、肥胖症及阿茲海默症藥品研發領導公司；而醫療服務方面，產業財務結構健全，其中保險公司最具防禦性。

安聯投信表示，不論美國總統誰當選，預期賀錦麗政府及川普政府管理下，美國醫療支出都將持續上升。儘管兩方候選人皆表示要降低醫療通膨及控制高藥價的意願，但人口老齡化，病患需求持續及醫療技術創新及納保人數增加等結構性問題驅動著整體醫療支出需求。