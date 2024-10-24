快訊

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

美股市值型ETF 犀利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美股S&P500指數近期再攀歷史新高，美股市值型ETF也雨露均霑，其中成長型標的今年以來漲勢更勝大盤。示意圖。 美聯社
美股S&P500指數近期再攀歷史新高，美股市值型ETF也雨露均霑，其中成長型標的今年以來漲勢更勝大盤。示意圖。 美聯社

降息利多驅使市場預期美國經濟有望軟著陸，資金重回風險性資產，帶動美股S&P500指數近期再攀歷史新高，美股市值型ETF也雨露均霑，其中成長型標的今年以來漲勢更勝大盤。

根據統計，S&P500、道瓊工業指數今年以來分別上漲22.67%、13.89%，五檔美股市值型ETF同期間表現皆優於大盤，其中復華S&P500成長（00924）漲幅逾三成表現亮眼，元大S&P500、永豐美國500大、國泰標普低波高息漲幅也逾兩成。在美股走勢偏多帶動，美股市值型ETF受益人數多處於成長趨勢。

投信法人表示，AI蓬勃發展助攻，市場法人多看好美國大型股未來表現，建議可透過美股市值型ETF，掌握產業趨勢及大盤類股輪動投資機會。

復華標普500成長（00924）經理人吳允翔表示，觀察今年美股市場表現，科技龍頭企業在AI題材加持下，展現強勁成長動能，成為引領美股多頭的領頭羊，由於美國聯準會啟動降息循環使經濟軟著陸預期提升，預估後續市場資金將聚焦具高成長潛力的科技創新題材。

美股市值型ETF績效與受益人數
美股市值型ETF績效與受益人數

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，今年6、7月時美股漲幅多集中在AI、半導體族群，近來漲勢已擴散至各產業，顯示類股處在健康輪動的狀態，有助於後市表現。不過短線仍須考量美國總統大選選前波動干擾，因此建議投資人不妨採產業多元配置因應，包括基本面與成長性兼具的大型科技成長股、降息受惠族群如金融、工業醫療保健等皆可持續關注。

吳允翔指出，復華標普500成長主要追蹤S&P 500成長指數，納入營收及獲利具成長性的美股龍頭企業，包含微軟、蘋果、輝達等科技巨擘，以Magnificent 7為首的科技巨頭持股比重超過五成，以掌握美股在AI人工智慧及科技創新浪潮的創新優勢投資機會。

投信業者提醒，雖然成長股有潛力，但須注意波動風險，建議採取定期定額或逢低分批布局，透過分散投資降低進場時點風險。

延伸閱讀

美國公債殖利率已領先反應降息預期 非投資等級債有望勝出

美債殖利率升+Fed官員談話 市場押注降息縮減、亞股走勢不一

估AI推動台股未來3年向上 多頭總司令張錫：不用預測高點

美股成長創新雙引擎 收益資產搭降息順風

相關新聞

股市築底回升 東協基金後市看俏

東協股市築底回升，一掃去年陰霾，2024年來在內需擴張動能回升以及資金回流效應下，包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西...

看好消費旺季電子產品需求 台股科技基金 靚

每年第4季到隔年第1季向來為傳統消費旺季，包括歐美感恩節、耶誕節銷售檔期、雙11至新舊曆年期間，都可望帶動電子產品消費需...

美股市值型ETF 犀利

降息利多驅使市場預期美國經濟有望軟著陸，資金重回風險性資產，帶動美股S&P500指數近期再攀歷史新高，美股市值型ETF也...

大選效應 醫療題材偏正面

美國總統大選進入倒數階段，全球都在緊盯候選人政策，此次大選除了女性墮胎權為醫療相關討論議題，兩黨候選人均未提出與醫療產業...

三收益策略 建構核心資產

時間進入第4季，如何為今年的投資成果持盈保泰成為投資人關注議題。基金業者認為，美國經濟可望軟著陸、寬鬆時代來臨，股市成長...

美股四大驅動主題 吸睛

美國挾旺季效應和經濟數據符合預期，美股表現銳不可擋，道瓊、史坦普500指數近日均創下新高。富蘭克林股票團隊首席投資長強納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。