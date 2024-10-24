美股市值型ETF 犀利

降息利多驅使市場預期美國經濟有望軟著陸，資金重回風險性資產，帶動美股S&P500指數近期再攀歷史新高，美股市值型ETF也雨露均霑，其中成長型標的今年以來漲勢更勝大盤。

根據統計，S&P500、道瓊工業指數今年以來分別上漲22.67%、13.89%，五檔美股市值型ETF同期間表現皆優於大盤，其中復華S&P500成長（00924）漲幅逾三成表現亮眼，元大S&P500、永豐美國500大、國泰標普低波高息漲幅也逾兩成。在美股走勢偏多帶動，美股市值型ETF受益人數多處於成長趨勢。

投信法人表示，AI蓬勃發展助攻，市場法人多看好美國大型股未來表現，建議可透過美股市值型ETF，掌握產業趨勢及大盤類股輪動投資機會。

復華標普500成長（00924）經理人吳允翔表示，觀察今年美股市場表現，科技龍頭企業在AI題材加持下，展現強勁成長動能，成為引領美股多頭的領頭羊，由於美國聯準會啟動降息循環使經濟軟著陸預期提升，預估後續市場資金將聚焦具高成長潛力的科技創新題材。

美股市值型ETF績效與受益人數

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，今年6、7月時美股漲幅多集中在AI、半導體族群，近來漲勢已擴散至各產業，顯示類股處在健康輪動的狀態，有助於後市表現。不過短線仍須考量美國總統大選選前波動干擾，因此建議投資人不妨採產業多元配置因應，包括基本面與成長性兼具的大型科技成長股、降息受惠族群如金融、工業醫療保健等皆可持續關注。

吳允翔指出，復華標普500成長主要追蹤S&P 500成長指數，納入營收及獲利具成長性的美股龍頭企業，包含微軟、蘋果、輝達等科技巨擘，以Magnificent 7為首的科技巨頭持股比重超過五成，以掌握美股在AI人工智慧及科技創新浪潮的創新優勢投資機會。

投信業者提醒，雖然成長股有潛力，但須注意波動風險，建議採取定期定額或逢低分批布局，透過分散投資降低進場時點風險。