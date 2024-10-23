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全天候投資術 混搭風勝出

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
全天候投資與單一資產累積表現。
全天候投資與單一資產累積表現。

近期金融市場充滿不確定因素，股債市轉趨震盪。法人指出，依據不同的景氣循環階段買進不同資產，相較於只布局單一資產的結果，以指數回測的全天候投資策略報酬率相當優異。

富蘭克林投顧指出，美股近一周在更多美國企業公布好壞參半的財報而震盪加劇，一些金融、航空、工業股財報亮眼，加上公用事業類股表現強勁，幫助提振美股；半導體業雖有台積電ADR撐盤，但多項利空消息仍影響整體半導體股表現；美國強勁零售銷售數據也讓市場樂觀降息預期降溫，對美股帶來些微負面影響。

野村投信分析過往市場表現，發現透過全天候投資法，順應總體經濟與市場脈動進行動態調整，長期表現遠勝擁抱單一資產。

野村投信與駿利亨德森合作推出的野村全天候組合基金，運用全天候投資法，希望幫助投資人無懼景氣循環、持續把握投資機會，達到長期增值的目標。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，以美國ISM服務業指數做為衡量景氣周期的指標，將該指數自2008年跌破榮枯分水嶺50，移動至谷底的這段期間定義為「衰退期」並持有美國政府公債；從谷底回升至50的期間定義為「復甦期」，並轉換為全球非投資級債；從50加速至峰值的期間定義為「繁榮期」並轉換為全球股票；從峰值下滑至50的期間定義為「減速期」並轉換為全球投資級債。

這種依不同周期動態調整資產的投資組合長期累積報酬率，優於單獨配置這四個資產的表現。

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