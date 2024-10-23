醫療保健、REITs 今年漲三成

近期金融市場震盪，凸顯出多元化投資組合更形重要。根據Bloomberg統計，大多數REITs產業今年以來表現佳，統計至10月18日，醫療保健與辦公室REITs皆上漲逾30%，其次是公寓住宅與零售REITs，皆有超過20%漲幅，僅有工業與住宅度假REITs為負4.4%。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，Fed在9月降息前，降息前景已開始影響REITs市場預期和定價。Nareit統計4月以來美國10年期公債殖利率下跌約90個基點，殖利率徘徊在4%左右。與此同時，REITs指數逆勢上漲26%，顯示利率走低有機會使企業籌資成本下降，帶動盈利跳高，因而成為標普500指數中表現最好的板塊。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，由於建商高齡住房開發活動經常做為整體老年住房市場先行指標，據美國研調機構NIC調查，非住宅活動（NFP activity）建商預估高齡住房開發市場將於2025下半年展現復甦力道，住宅活動（FP activity）建商則預估復甦期將落在2025上半年，整體而言，明年高齡住房市場備受看好。醫療REITs評價面具吸引力，上漲可期。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，REITs迎來降息循環順風，有利資產評價修復及股息成長表現，加上REITs等非科技業有機會因基期較低，受惠資金輪動有補漲機會，成為第4季投資選擇。