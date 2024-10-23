日韓印度商品 外資整年加碼

聯準會正式進入降息周期，有望推動資金持續流入亞洲，支撐亞股後市表現。近一年外資加碼亞股以日韓為主，而印度在新興亞洲國家中的政策穩定性較高，外資也幾乎年年淨買超印度股市。日、韓科技股與印度股市的好表現，推升亞洲相關基金表現。

統一投信表示，除了寬鬆貨幣政策的資金利多，日韓還受惠AI高速發展，股市中長線表現可期，以科技股潛力最大，產業方面看好半導體設備及材料、AI伺服器供應鏈、缺電節電受惠概念股。

日本新任首相石破茂當選後，承諾不會干涉日銀寬鬆貨幣政策，淡化市場對日本可能急速升息的擔憂。製造業方面，日本半導體先進製程設備及材料的市占率領先全球，AI強勁需求推動企業不斷擴大相關設備投資，加上中國對日本的半導體製造設備需求維持偏強水準，也帶動產業景氣改善。彭博預估日本第3季GDP成長率將由負轉正至0.6%，並於明年第1季達到1.7%。

韓國通膨仍保持降溫趨勢，後續有望跟隨美國進入降息循環，為股市帶來資金利多。統一投信指出，目前韓國內需呈現緩步成長，出口也持續改善。韓國央行預估今年GDP成長率將達到2.4%，明年也將有2.1%的成長幅度。AI模型發展至推論，且應用延伸至終端裝置AI PC、AI手機，大幅推升記憶體需求，加上供給端減產下，記憶體價格已開始落底回升，產業價格上升循環有望延續至明年，帶動相關類股營運。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度製造業與服務業PMI續處在榮枯水位50以上，經濟動能維持強勁，通膨壓力持續降溫，企業營運維持穩健向好，皆為股市提供堅實支撐。近期在哈雅納邦地方議會選舉結束，且由總理莫迪所屬的BJP政黨取得過半席次，有助增添市場樂觀情緒。預期股市氛圍將重新回到近期明顯修正的工業族群，因印度下半年財政年度開始，政府將可能宣布更多的基礎建設與國防訂單，相關類股表現值得留意。

群益投信表示，印度官方所推動的產經政策持續進行，可望為經濟與產業發展續添動能，皆有利於股市表現延續，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。