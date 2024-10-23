AI投資需求推動半導體股 定期定額布局

全球科技股近期震盪劇烈，但AI基礎建設維持強勢動能。而受惠於強勁的生成式AI投資需求推動，市場上調2024年至2026年全球半導體年均增長率，將有利於半導體類股後市表現，現在拉回正提供投資人進場好機會，建議可定期定額或逢低分批布局。

那斯達克指數近一年上漲約42.4%，而科技股票主動基金上漲動能更加強勁。根據理柏統計，截至10月21日，海外科技股票基金近一年平均績效約43.4%，高於那斯達克指數。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，看好半導體及AI相關供應鏈後續上漲動能，因此在市場波動過程中，增持半導體部位並同時微調持股內容，例如受惠先進製程加速採用的晶圓代工龍頭、利基領域具主導地位的半導體設備商，以及受惠AI伺服器解熱需求提升的散熱領導業者，皆是近期布局標的。

林元平說，當前復甦動能緩慢，惟庫存水位已落底，加上最大車用市場中國密集推出刺激措施，車用半導體展望有望逐步改善，操作上可建立基本部位，並持續觀察基本面改善情形。

富蘭克林證券投顧指出，降息環境與企業獲利成長前景為科技產業重要利多，統計近八次聯準會降息，在首次降息後不論是三個月、六個月或是一年，那斯達克指數上漲機率皆高達75%，平均報酬率介於6.4%~14.3%。

此外，AI技術在各產業的廣泛應用，也讓科技股企業獲利如虎添翼，可望連續兩年締造雙位數的強勁成長表現，根據Fact Set統計，有六成分析師給予科技股買進的評等建議，並且預估未來12個月的平均潛在上漲空間達15.5%。

富蘭克林坦伯頓科技基金現階段有近七成持股與AI題材相關，聚焦於數位轉型主題，而經理團隊位在矽谷，更有利於了解與參與科技未上市公司的投資機會，搶占最新科技發展趨勢。基金經理人強納森‧柯堤斯看好科技股可望表現優於大盤的四大理由包括數位轉型趨勢、AI應用、更穩定的利率環境以及相對合理的估值。