政策利多連發 法人按讚陸股中小型

近期中國政策組合拳連發，帶動近期中國股市表現，近一月滬深300指數上漲近22%，代表中小型股的中小企業100指數漲幅更近25%，連帶投信發行的跨國股票ETF近一月表現前十強，全由陸股相關股票ETF霸榜。

群益深証中小（00643）ETF經理人張菁惠表示，自9月下旬以來，從中國人行、金融監管總局、證監會到中央政治局會議，接連推出降準、降息、降存量房貸利率、結構性融資入市及地方取消購屋限制等措施，針對貨幣、地產、資本市場都有大量政策出台，展現官方穩經濟的決心，激勵市場投資情緒，資金積極回補下，推動近期中國股市表現。

從後市來看，中國利多政策連番祭出，有望驅動經濟往正確的方向運行，帶來景氣復甦，並對股市形成正向循環，後市表現仍值得觀察。

張菁惠指出，在投資布局方面，因利率走降，有利中小企業壓低借貸成本，且隨著長期經濟環境有望走向穩定，資金也可望由大型股朝向更具爆發力的中小型企業輪動，再加上今年來中國多項重要經濟發展會議著重新質生產力，故包括人工智慧、新能源、新創科技、儲能產業等為政策主要發展目標，也令中小型科技股受惠甚深，而中小企業100指數成分企業亦多聚焦於上述重點產業，故在資金與產業政策雙利多支持下，投資人亦不妨透過深証中小ETF來參與趨勢、掌握行情。

富邦深100ETF經理人温芳儀分析，目前市場樂觀看待各項政策逐漸發酵，刺激總體需求回溫，所以在估值修復的預期階段，資金通常從價值型及防守型類股轉為評價偏低的科技成長類股，尤其受惠政策刺激程度較高的大型股。

以深100前十大成分股為例，寧德時代及比亞迪將受惠電動車需求復甦，第二大成分股美的集團則是受惠官方出台的家電以舊換新政策，立訊精密及中際旭創等資訊類股也是資金重點布局標的。