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含「輝」ETF績效亮晶晶 今年來含息報酬前十強漲逾27%

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
含輝ETF今年來含息報酬前十強。
含輝ETF今年來含息報酬前十強。

華爾街認為AI發展才剛開始，紛紛上修輝達（NVIDIA）目標價。看好AI產業發展，輝達將優先受惠，美股接下來又有科技大咖Google、微軟等公布財報，推升投信發行的含「輝」ETF表現，今年以來含息報酬前十強的漲幅皆逾27%。

凱基全球菁英55（00926）基金經理人楊哲宇表示，從近期公布的經濟數據來看，目前美國經濟仍然穩健，服務業PMI依然維持擴張態勢，隨著降息循環的開始，相對疲弱的製造業有望回溫。

此外，S&P 500企業獲利預估受惠AI算法發展而持續上修，S&P500 企業獲利2024年僅有5%至10%左右成長，而2025年可望有15%左右的雙位數成長。

展望後市，楊哲宇指出，待美國大選變數消除之後，加上降息循環有助推升企業投資意願，而企業獲利成長，有助支撐股市持續上揚。另外，ISM新訂單指數止穩上揚，AI相關產業以外的族群也具表現空間。

在資金正向輪動之下，獲利有表現空間的其他產業也值得留意，可透過全產業配置的全球型ETF全面布局，既能參與AI成長商機，也不錯過產業輪動機會。

統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，美國聯準會已進入降息循環，後續為了防止經濟惡化，利率逐步調降，將使資金流向股市。隨著AI高速發展，相關科技股成長潛力大。

在產業能見度相對較高的背景下，預估未來幾年，AI仍是股市主流題材。

近期重量級科技巨頭將陸續公布財報，包括23日資訊服務管理龍頭ServiceNow，29日的Google，30日的微軟、META，以及31日蘋果、亞馬遜，都將接棒公布財報。

科技巨頭持續投資AI，在AI基礎建設及應用領域都具備領先優勢，中長線可望持續在AI成長中受惠。

輝達

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