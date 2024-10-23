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資金流入新興股市 吸金潛力看漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國進入降息循環，帶動新興國家同步降息。在全球資金流動性充足，且在目前金融壓力指數低的背景下，資金流入新興市場國家，新興股市因而上漲，印度、台灣、南韓等國家的股市表現，成為該市場中主要受惠者，更是具備不容忽視的市場潛力。

熱錢回流，帶動新興市場資金流動性寬裕，商品投資也有望走出新一波上升的趨勢。

鉅亨投顧指出，自疫情結束以來，整體新興市場股市過去五年僅上漲13%，許多人誤以為新興市場表現不佳；不過，這是由於中國大陸作為新興市場權重最大的經濟體，股市表現不如預期，拖累整體績效。其實不含大陸的新興市場指數報酬率達34%，而其他新興市場則憑藉穩健的政策推動與內需市場的擴張表現亮眼，同時多國仍有降息空間的情況下，這些新興國家目前風險溢酬為1.9%，相較於全球股市的0.6%估值相對偏低，未來上漲潛力值得期待。

第一金投信表示，台灣市場AI風險情緒訊號數值續降至4.2%，市場重新點燃對AI需求的正向預期，法人大舉回補推升指數走高，投資人信心強勁，熱錢回流。

富蘭克林證券投顧表示，印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能，政府推動民營部門增加資本支出與槓桿，這將是企業進一步提升獲利的來源，亦是股價能進一步攀升的支撐。

鉅亨投顧表示，印度持續推動財政改革，並擁有龐大的外匯存底，為其經濟穩定提供堅實的後盾。台灣經濟基本面穩定，經常帳盈餘且財政赤字低，同時在半導體和AI晶片的生產領域居全球領先地位，成為科技投資的主要焦點。南韓則採取寬鬆的財政政策，並在AI應用及製造業中扮演關鍵角色，推動經濟穩健成長。

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