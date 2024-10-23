排碳有價時代龐大商機 定期定額布局減碳基金

環境部10月初預告碳費費率草案，預計2026年開始徵收碳費，宣告台灣進入「排碳有價」時代，而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也將於2026年1月將實施，突顯出企業減碳競爭力的重要性。法人表示，隨著排碳有價趨勢成形，投資人投資也需減碳競爭力，可透過減碳相關基金定期定額布局。

環境部碳費審議委員會於10月初定調，建議每噸碳排收費300元，明年中預計會從年碳排2.5萬噸以上約300家公司開始試申報，環境部長表示碳費未來會愈來愈高。中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎表示，台灣明年開徵碳費，顯示「碳商機」已來到家門口。減碳商機將日漸龐大，建議投資人可以定期定額方式參與全球減碳大勢。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格‧卡麥隆指出，隨著全球排碳有價可循，消費者將更重視產品或服務的碳足跡，因為高碳排產品背後隱含的不僅是對地球環境生態的破壞，碳費或碳稅也將導致企業成本增加，對消費者百害而無一利。隨著消費者偏好轉向，將進一步加速企業進行組織及產品的能源轉型，包括提高替代能源使用比重、提高能源效率、重視上下游供應鏈的範疇三碳排放等。

克雷格‧卡麥隆指出，應對氣候變遷的關鍵，就是要改變製造的東西及其製程，以及改變使用的原物料，因此，除關注電動車銷售或替代能源的發電量外，必須更重視產品所使用的原物料是否具備低碳排的特性。

富蘭克林證券投顧指出，全球進入排碳有價時代，將重新形塑全球經濟、產業變革、消費型態和金融市場，也將創造新贏家，建議投資人可藉由全球氣候變遷股票型基金掌握各產業減碳菁英，並透過長期定期定額策略掌握全球淨零轉型商機。