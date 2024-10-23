台股基金人氣高檔不墜 專家看好AI鏈後市

近一季台股行情波動幅度加大，不過投資人看好後市表現，帶動台股基金總受益人數仍逆勢成長，其中今年來績效表現突出、高股息主題及各家旗艦基金最受青睞。

台股加權指數在7月中旬創下歷史新高後出現明顯波動，導致台股（國內投資股票型）基金近一季表現未能更上層樓，最新規模較6月高峰仍減少約3%，不過總受益人數則是連三個月成長，從6月的560,044人緩步墊高至9月的568,457人，也是2016年2月以來新高。

進一步觀察近一季總受益人數增加較多的台股基金標的，主要分布在今年來績效較佳或各家旗艦級基金，以及近年受投資人青睞的高股息主題。

近一季台股基金總受益人數增加排行。

其中復華復華基金今年來漲幅逾四成表現最為突出，復華高成長、復華全方位、統一奔騰等三檔基金近一季總受益人數增加逾千人最受青睞；國泰台灣高股息、統一台灣高息優選基金亦獲投資人加碼，規模最大的安聯台灣科技基金也擠進前十名。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，聯準會正式啟動降息，且美國就業數據維持強勁及中國官方推出刺激政策，使全球經濟往利好方向前進，台灣AI供應鏈基本面於第3季開始發酵，持續提供台股多元的投資機會，建議後續若遇市場震盪可偏多操作，採逢低分批或定時定額方式進行。

復華全方位基金經理人呂宏宇指出，預估美國大選過後不確定因素消除，有利風險性資產表現，市場將聚焦AI等高成長性題材亮點，因此，基金布局以AI趨勢明確的受惠供應鏈為主軸，搭配降息受惠題材並留意低基期的轉機股投資機會。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，日前台灣半導體大廠公布的第3季財報優於預期，並上調今年全年度展望，激勵台股大盤創下短期波段高點。

雖然受到美國總統大選的政治不確定性因素影響，台股短線預計呈現震盪。不過，近期多家重量級台廠發布的營運展望偏向樂觀，台股基本面穩健。

選後局勢明朗，加上AI成長帶動，台股年底行情仍可期。

因此，AI仍然將是投資主軸，另看好彩色電子書及顯卡等族群，股價具表現空間。