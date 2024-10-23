降息循環啟動 長天期債券ETF當紅

隨著聯準會降息循環啟動，投資人抓緊債券ETF投資契機，統計今年以來債券ETF受益人增加前十名，以群益ESG投等債20+（00937B）增加21.4萬人最具人氣，另外國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）也增加逾14萬人。受益人增加的前十名債券ETF中，以長天期債最具吸引力。

群益投信表示，聯準會啟動降息，貨幣緊縮環境不再，債市投資環境更居順風，也帶動債券ETF買氣。其中又以未來在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力的長天期債券最受青睞，包括長天期ESG投等債、長天期美債都是受矚目焦點。隨市面上債券ETF產品更趨多元，流動性也愈來愈好，並大多具有穩定配息機制，更吸引不少投資人透過債券ETF卡位布局，不僅以此建立穩健收益部位，也希望掌握後續資本利得契機。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，在債市布局方面，投資等級債因債信品質良好，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，仍有望吸引訴求穩健配置的資金流入。而在降息預期大增、公債殖利率走低下，存續期間較長的標的更相對受惠。

凱基A級公司債（00950B）基金經理人李暢指出，隨美國大選逼近，加上市場對聯準會11月降息的預期開始鬆動，近期美債殖利率多有波動，但若拉長時間來看，不論是近三個月或是今年以來，各類債券幾乎全面維持正報酬表現。

李暢表示，即便降息的腳步有可能較原本預期更加緩慢，但降息大方向並未改變。隨著美國經濟表現穩定，市場違約風險偏低，債券信用評級可以偏重中段信評的投資等級債，適度承擔信用風險，以換取利差優勢。另一方面，預期市場短線，在大選變數消除前仍會持續顛簸，布局中天期的投資等級債，有助降低利率風險。