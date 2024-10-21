外資錢進亞洲 獨鍾台股

外資上周持續賣超新興亞股，以賣超印度17.8億美元最多，其次是南韓的10.2億美元；買超則對台股買超14億美元最多，其他買賣超都不到1億美元。不過，亞股上周漲多於跌，以印尼大漲3.2%最強，其次是台股漲2.5%、菲律賓漲1.4%；印度及南韓雖遭大量賣超，但上周分別只小跌0.2%、0.1%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的87.7億美元最多，再來是印度的25.5億美元；賣超則以對台股的123.6億美元最重，再來是泰國的31.3億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲31.3%最優，再來是菲律賓的14.8%，以南韓跌2.3%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

外資對印度賣超力道縮減，10月以來累積賣超仍高達84.9億美元，不過印度本月來只下跌3.6%。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟動能強勁，且央行政策立場已從「撤銷寬鬆」轉為中性，正式預告印度可望進入降息循環，並預測本財年經濟成長率將高達7.2%，又有國際油價回跌與節慶銷售旺季的加持，都有助印度股市。

安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）供應鏈可望在第4季繳出亮麗財報。另外，市場雖對於今年新款iPhone等待時間縮短而對銷售有疑慮，但主要應該是今年生產良率遠優於過往，備貨充足，足以支應終端需求，因此預期蘋果公布財報時可望優於市場預期。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，但挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。以電子族群為例，可以微笑曲線來看布局機會，其中組裝概念可以成長態勢相對明朗的下游為主，品牌或先進製程則以上游龍頭為主。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，企業獲利可望維持向上，搭配資金面充沛，預估台股第4季可望維持多頭格局。布局上，可留意類股輪動機會，尤其是散熱、IC設計、低軌衛星等。

越南今年來雖遭外資賣超，但仍上漲13.2%，為亞股第三強。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南財政部估計今年外債占國內生產毛額（GDP）為32-33%，較之前改善，顯示越南信用風險可控，總體經濟基本面仍佳。投資者可以關注展望較佳的科技、金融及消費產業。

張晨瑋表示，越南政府近日動作頻頻，越南總理范明正日前在東協高峰會會見日本首相石破茂。范明正承諾，為數千家在越投資的日本企業創造有利環境，同時建議日本為越南提供政府開發援助，協助越南加速發展各類基礎建設，深化越日雙方合作。