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固定收益型 買氣回籠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

在油價下跌、美國10年公債殖利率回升至4%後帶動買氣回籠，債市普遍走揚。過去一周整體固定收益型ETF獲得132.9億美元資金淨流入，其中，美債流入金額達74.2億美元，歐債、亞債也分別有12.8億、6.3億美元資金淨流入。

從債券信評看，投資級債ETF、非投資級債ETF分別獲71.4億、24.9億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金經理人桑娜‧德賽表示，美國長期寬鬆財政政策將會持續提振未來幾年經濟表現，且11月大選兩黨總統侯選人都有導致未來財政赤字惡化的政見內容，是美國長天期公債的隱患。

預期這波聯準會降息的總幅度可能比官員們9月預估還要少，中性利率最終可能到3.75%至4%。

儘管有降息題材，策略上宜選擇五年左右的中天期持債，以避免短債的再投資風險和長債殖利率的回揚風險。

安聯投信指出，歐洲央行年內第三次降息1碼，行長拉加德重申經濟仍面臨下行風險。多位央行官員認為，隨通膨率可能比預期更快達到2%的目標，12月很可能再次降息 。

安聯投信表示，風險債回歸上漲，資金面正向；就市場風向上，反映債市波動度的MOVE維持高檔；展望後市，經濟軟著陸仍是美國經濟最可能的結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會仍會在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

在布局方向上，安聯投信建議，以收益作為核心策略，抵禦波動環境。因應降息循環啟動，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議可以多重資產主動布局，高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時。

同時以投資級公司債為主，搭配短存續期非投等債，掌握資本利得及收益。

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