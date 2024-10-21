快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

基富通規模衝破1,500億

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

今年股市投資氣氛熱絡，共同基金市場同步升溫。國內最大基金交易平台基富通今年來新增開戶數逾3萬人，超越歷年水準，累積受益人數超過28.5萬人、基金存量突破1,500億元，穩居平台業者之冠。

在人工智慧（AI）話題的驅動下，今年全球股市以科技類股為首，一路震盪走高，吸引ETF和主動式基金的買盤持續進駐。

集保基金資訊觀測站統計，到今年9月底為止，境內外基金規模達13.57兆元，較去年底增長28%。

其中，被動式ETF人氣規模增加56%，主動式基金也表現不俗，成長14%。

基富通總經理王浩宇表示，每月單筆與定期定額申購金額都創下成立以來新高。不僅反映投資人對線上買基金的接受度逐漸提高，也顯示投資人開始意識到長期投資的重要性，選擇透過定期定額的方式來進行資產配置。

不過，投資人仍須保持對市場的敏感度，並定期檢視投資組合，才能達到最佳的投資效果。

為協助投資人因應多變的市場，有紀律的長期投資，基富通最近更推出「好享加－低檔智動投」功能，結合定期定額與逢低自動加碼的機制，幫助投資人在市場波動中能更為從容調整投資策略，達成長期理財目標。

王浩宇表示，基富通未來將持續拓展平台功能，優化客戶體驗，並透過線上和線下理財講座，積極推廣定期定額和長期投資的正確理財觀念，協助投資人輕鬆做好投資理財，成為一輩子的可靠夥伴。

延伸閱讀

背靠華為扭虧車企賽力斯 擬投入逾670億進行理財

群益金鼎證券挺「2024 TSL 台鋼集團 TSG 帆船賽」 實踐企業社會責任

集保：9月底境內外基金規模13.57兆元 較去年底增28%

基富通今年來新開戶逾3萬人 規模衝破1,500億元

相關新聞

外資錢進亞洲 獨鍾台股

外資上周持續賣超新興亞股，以賣超印度17.8億美元最多，其次是南韓的10.2億美元；買超則對台股買超14億美元最多，其他...

新興主權債 利多護體

今（2024）年前三季主要債種表現中，美國公債漲幅3.8%、美國投資等級債上漲5.3%、美國非投資等級債上漲8.0%、新...

科技非投等債 績效領先

美國聯準會（Fed）於9月降息兩碼，經濟也未陷入衰退，激勵美國十年公債殖利率下滑，同時科技股票也上漲，科技債績效依舊領先...

基富通規模衝破1,500億

今年股市投資氣氛熱絡，共同基金市場同步升溫。國內最大基金交易平台基富通今年來新增開戶數逾3萬人，超越歷年水準，累積受益人...

固定收益型 買氣回籠

在油價下跌、美國10年公債殖利率回升至4%後帶動買氣回籠，債市普遍走揚。過去一周整體固定收益型ETF獲得132.9億美元...

陸股基金 分批布局政策激勵 A股中長期看多

陸股9月下旬起受政策利多激勵大漲，上周進入相對高檔橫盤。法人認為，統計過去20年，不含本次，中國A股經歷四次大漲行情，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。