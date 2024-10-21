基富通規模衝破1,500億

今年股市投資氣氛熱絡，共同基金市場同步升溫。國內最大基金交易平台基富通今年來新增開戶數逾3萬人，超越歷年水準，累積受益人數超過28.5萬人、基金存量突破1,500億元，穩居平台業者之冠。

在人工智慧（AI）話題的驅動下，今年全球股市以科技類股為首，一路震盪走高，吸引ETF和主動式基金的買盤持續進駐。

集保基金資訊觀測站統計，到今年9月底為止，境內外基金規模達13.57兆元，較去年底增長28%。

其中，被動式ETF人氣規模增加56%，主動式基金也表現不俗，成長14%。

基富通總經理王浩宇表示，每月單筆與定期定額申購金額都創下成立以來新高。不僅反映投資人對線上買基金的接受度逐漸提高，也顯示投資人開始意識到長期投資的重要性，選擇透過定期定額的方式來進行資產配置。

不過，投資人仍須保持對市場的敏感度，並定期檢視投資組合，才能達到最佳的投資效果。

為協助投資人因應多變的市場，有紀律的長期投資，基富通最近更推出「好享加－低檔智動投」功能，結合定期定額與逢低自動加碼的機制，幫助投資人在市場波動中能更為從容調整投資策略，達成長期理財目標。

王浩宇表示，基富通未來將持續拓展平台功能，優化客戶體驗，並透過線上和線下理財講座，積極推廣定期定額和長期投資的正確理財觀念，協助投資人輕鬆做好投資理財，成為一輩子的可靠夥伴。