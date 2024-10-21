科技非投等債 績效領先

美國聯準會（Fed）於9月降息兩碼，經濟也未陷入衰退，激勵美國十年公債殖利率下滑，同時科技股票也上漲，科技債績效依舊領先其他債券指數。

9月聯準會宣布降息0.5%、為四年來首降，點陣圖顯示此波預計將共降2.5%。回顧歷史上因通膨回落已達預期、並非經濟衰退而採行的「預防性降息」，包括：1995年7月、1998年9月債市都有表現，2019年8月則是降息後的一至二季市場仍持續上揚。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，回顧歷年大幅降息時，債市均有亮眼表現，尤其1995、1998及2019年非衰退的預防性降息期間，非投資等級債券在1995及1998年多有突出表現，以1995年與1998年為例，兩次降循環期間非投資等級債券指數分別有9%及5%的漲幅表現。

回顧今年9月18日美國聯準會降息2碼之後，共同基金及私人客戶資金一致性地流向包括非投資等級債券等固定收益為主的降息受惠資產。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，儘管成長數據趨緩，但在資金寬鬆下，企業仍能進行資本重組並強化資產負債表。

尤其利率下降和初級市場熱絡，增強企業併購活動；同時，追逐高殖利率的交易也增溫，反映市場對債券投資需求殷切。

根據Bloomberg統計至9月資料，不含金融業的各產業非投等債中，綜合考量信用評等與利差價值，以科技產業信用評等14.46 BB-/B+、信用利差逾450個基本點價值最為優異，可看出科技非投等債投資價值遠高於整體債市，可續關注科技非投等債後市表現。

野村投信表示，美國雖已展開降息循環，但就業市場仍表現強勁，相較公債的震盪，美國非投資等級債表現相對抗跌，強韌的美國經濟有助於非投資等級債提升品質，加上降息趨勢及供給吃緊也提供利多支持。