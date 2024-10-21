快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

新興主權債 利多護體

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
今年前三季主要債種，以新興市場美元主權債上漲8.6%，表現最優。圖為新興市場國家貨幣。 （網路照片）
今年前三季主要債種，以新興市場美元主權債上漲8.6%，表現最優。圖為新興市場國家貨幣。 （網路照片）

今（2024）年前三季主要債種表現中，美國公債漲幅3.8%、美國投資等級債上漲5.3%、美國非投資等級債上漲8.0%、新興市場美元主權債上漲8.6%。新興市場美元主權債不僅對於降息反映最為正面，今年以來表現也最強勁。

國泰投顧研究過去幾次美國降息循環，最近的五次降息周期包含1995年、1998年、2001年、2007年、2019年，儘管過往績效不代表未來結果，但歷史經驗上發現一個有趣的訊號：在過去五個降息周期中，從美國首次降息的次月開始推算的半年來看，新興市場美元主權債表現均呈現正報酬，次月開始推算的一年期績效平均達12.58%、投資人不妨可以作為投資布局的參考依據。

今年主要債券報酬率與殖利率
今年主要債券報酬率與殖利率

國泰投顧說明，新興市場美元主權債券表現強勁，主要原因有三：首先，美國為首的全球總體經濟環境有撐。

其次，美國展開降息也對新興市場國家未來更多降息鋪路，意味著對新興市場國家進一步降息可望激勵債券價格上揚。

第三，隨著聯準會展開降息，預估市場資金將開始追尋更高收益機會，目前來看，新興市場美元主權債的殖利率為7.4%，相對於美國投資等級債、美國非投資等級債仍高，此背景下，有利於風險性資產的「新興市場美元主權債」。

主要固定收益資產在9月均以正報酬做收。其中，美國公債漲1.2%、美國投資等級債漲1.7%、美國非投資等級債漲1.6%、新興市場美元主權債漲1.8%。

野村投信表示，新興與邊境國家所發行的美元主權債，不但能受惠國家財政品質改善，隨著未來美國與歐洲走入降息循環，也有望提升債券價格。

此外，一些新興國家的貴金屬資源也隨勢上漲，新興與邊境國家的貿易收入可望隨著這波金屬價格走升而增加，並有助於改善其財政收支，這些國家所發行的主權債信評將有潛在上調機會，帶動價格走升。

延伸閱讀

台銀：若中東戰事升級 金價有望上行挑戰2740美元

通膨已被擊垮？可能因這個市場的危機而捲土重來

前白宮國安顧問萊斯：當今世界不容美國獨善其身

普徠仕驚人預測 美國10年期公債殖利率半年內可能攻上5%

相關新聞

外資錢進亞洲 獨鍾台股

外資上周持續賣超新興亞股，以賣超印度17.8億美元最多，其次是南韓的10.2億美元；買超則對台股買超14億美元最多，其他...

新興主權債 利多護體

今（2024）年前三季主要債種表現中，美國公債漲幅3.8%、美國投資等級債上漲5.3%、美國非投資等級債上漲8.0%、新...

科技非投等債 績效領先

美國聯準會（Fed）於9月降息兩碼，經濟也未陷入衰退，激勵美國十年公債殖利率下滑，同時科技股票也上漲，科技債績效依舊領先...

基富通規模衝破1,500億

今年股市投資氣氛熱絡，共同基金市場同步升溫。國內最大基金交易平台基富通今年來新增開戶數逾3萬人，超越歷年水準，累積受益人...

固定收益型 買氣回籠

在油價下跌、美國10年公債殖利率回升至4%後帶動買氣回籠，債市普遍走揚。過去一周整體固定收益型ETF獲得132.9億美元...

陸股基金 分批布局政策激勵 A股中長期看多

陸股9月下旬起受政策利多激勵大漲，上周進入相對高檔橫盤。法人認為，統計過去20年，不含本次，中國A股經歷四次大漲行情，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。