新興主權債 利多護體

今（2024）年前三季主要債種表現中，美國公債漲幅3.8%、美國投資等級債上漲5.3%、美國非投資等級債上漲8.0%、新興市場美元主權債上漲8.6%。新興市場美元主權債不僅對於降息反映最為正面，今年以來表現也最強勁。

國泰投顧研究過去幾次美國降息循環，最近的五次降息周期包含1995年、1998年、2001年、2007年、2019年，儘管過往績效不代表未來結果，但歷史經驗上發現一個有趣的訊號：在過去五個降息周期中，從美國首次降息的次月開始推算的半年來看，新興市場美元主權債表現均呈現正報酬，次月開始推算的一年期績效平均達12.58%、投資人不妨可以作為投資布局的參考依據。

今年主要債券報酬率與殖利率

國泰投顧說明，新興市場美元主權債券表現強勁，主要原因有三：首先，美國為首的全球總體經濟環境有撐。

其次，美國展開降息也對新興市場國家未來更多降息鋪路，意味著對新興市場國家進一步降息可望激勵債券價格上揚。

第三，隨著聯準會展開降息，預估市場資金將開始追尋更高收益機會，目前來看，新興市場美元主權債的殖利率為7.4%，相對於美國投資等級債、美國非投資等級債仍高，此背景下，有利於風險性資產的「新興市場美元主權債」。

主要固定收益資產在9月均以正報酬做收。其中，美國公債漲1.2%、美國投資等級債漲1.7%、美國非投資等級債漲1.6%、新興市場美元主權債漲1.8%。

野村投信表示，新興與邊境國家所發行的美元主權債，不但能受惠國家財政品質改善，隨著未來美國與歐洲走入降息循環，也有望提升債券價格。

此外，一些新興國家的貴金屬資源也隨勢上漲，新興與邊境國家的貿易收入可望隨著這波金屬價格走升而增加，並有助於改善其財政收支，這些國家所發行的主權債信評將有潛在上調機會，帶動價格走升。