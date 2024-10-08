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REITs基金架構開放可期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

投信投顧公會理事長劉宗聖昨（7）日表示，繼主管機關宣布開放主動式ETF後，REITs基金架構開放也指日可待，提醒投信公司預做相關前置作業與準備，為建構具台灣特色的「亞洲資產管理中心」共同努力。

投信投顧公會昨響應「2024世界投資者周聯合論壇」，舉辦「2024年國際資產管理論壇II」，透過國外專家的解析及經驗分享，協助國內資產管理業者瞭解新加坡REITs市場發展經驗、全球主動式ETF的商品發展及AI在資產管理的運用趨勢。

國內主管機關與業者6月間曾組團參訪新加坡REITs市場，當時參與的ESR-LOGOS房地產投資信託首席執行官徐偉賢昨來台分享新加坡經驗時提到，新加坡REITs總市值現約為870億新元，約占新加坡交易所市值13%，而成功的房地產投資信託市場不僅限於促進房地產市場發展，還通過創造就業機會、促進資本市場發展，對實體經濟發揮著重要作用。

聯博集團Noel Archard針對主動式ETF發表專講時表示，全球ETF資產已於今年8月底達13.9兆美元，較去年同期成長36%，而全球主動型ETF資產已增至9,830億美元，較去年同期成長71%，顯示主動型ETF已成為全球ETF市場的一大趨勢，預期在台灣政策開放後也有機會取得快速成長。

Noel Archard認為，主動型ETF不同於被動型ETF追求跟指數相似的報酬，是以超越大盤績效為目標，因此投資更靈活，經理人可根據市場環境和投資目標快速調整成分股、債。然而，基金、主動型ETF與被動型ETF對投資人而言並不是三選一的抉擇，而是能豐富投資人的投資組合，進而更有效率地制定長期投資策略與目標。

品浩產品策略組資深副總裁黃晶晶表示，無論是主動式ETF或基金，債券投資可持續長期貢獻超額報酬，主因債市非如股市為高效率市場。隨著被動式ETF的發展，也將為主動式債券ETF以及基金帶來更多超額報酬的機會。

貝萊德系統化投資平台亞太區策略主管Anthony Kruger則針對人工智慧（AI）趨勢指出，投資市場複雜度日益增加，可透過整合人工智慧（AI）技術來革新和強化投資策略，例如以自然語言處理和生成式模型，從大量資料來源挖掘具有價值見解，仍有助做出更明智的投資決策，但仍需要投資團隊的專業知識優化AI生成的見解以尋找潛在的超額報酬機會。

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