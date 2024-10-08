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陸、亞股票型商品 吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周整體股票型ETF獲305.8億美元資金淨流入，其中，中國、亞洲、美國、東歐分別獲得181.8億、178.3億、64.6億、0.1億美元資金流入，但歐洲、拉美、日本分別出現3.5億、0.8億、0.6億美元資金淨流出。

聯準會主席鮑爾偏好降息1碼，而非2碼，加上中東局勢升溫，一度引發市場震盪，但美國非農就業報告強勁，帶動股市收復跌勢。

富蘭克林證券投顧表示，未來一個月國際政經不確定性將持續擾動盤勢，所幸在美國經濟維持穩健及中國大規模救市政策等利多提振下，非經濟基本面因素引發的震盪應視為長期布局機會，此外，近期公債殖利率彈升及日圓貶值主要反映對美日央行貨幣積極升降息預期的校正回歸，建議空手者可趁本波殖利率彈升及日圓貶值之際布局。

現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金，以及加碼非美貨幣的全球及新興國家當地債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。

除了AI科技股穩居長線主流，看好新興亞洲、氣候變遷/公用事業、價值型股票（金融、能源、原物料）、生技及美國中小型股票後市，建議多元布局掌握輪動契機。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）指出，近期市場廣度已從「科技七雄」擴散到更多樣化的產業和市值範圍，預計在本十年剩餘時間裡，最重要的成長主題可能與數位轉型、AI、雲端運算、網路安全有關。

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