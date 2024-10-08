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投資級金融債 抗震

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
金融債ETF含息報酬表現
金融債ETF含息報酬表現

中東衝突升級，造成地緣政治不確定性升高，股市震盪加速資金尋找最佳避風港。投信法人表示，投資等級債過去降息期間績效表現不俗，具中長天期的投資等級金融債，本身具低違約率、債信品質佳，成為第4季配置海外投資等級債券中，相對抗震的ETF選項。

新光投信表示，中東衝突持續升溫，原油價格攀升，美公債殖利率上揚，地緣政治風險升高下，避險需求造成債市近來買氣升溫。

根據彭博統計，中長天期美元金融債指數最新殖利率5.14%，贏過同期間投資等級債指數平均約5%左右的水準，同時全球金融債主要發行公司，都是國際大型金融機構，本身受政府高度監管、行業內產業地位具壟斷性，加上金融債違約率較其他行業低，債性品質佳，在全球投資等級各產業債中具備高息吸引力。

新光IG金融債ETF（00844B）經理人王韻茹表示，各類債券種類中，成為銀行債主有保障，因為金融產業為特許產業，平均違約率較一般產業低，根據S&P Global統計，2023年全球性銀行發行債券違約率僅0.38%，遠低於非金融業債券違約率2.46%。

凱基金融債20+（00778B）基金經理人鄭翰紘指出，債券ETF的債息收益，對市場資金形成投資吸引力，對未來的降息預期則導引資金湧入，更進一步推升債券價格。

金融債券具有殖利率豐厚的優點，適合作為降息循環下的布局一環。展望後市，公債殖利率可能持續受經濟數據影響而大幅波動，建議債券選擇聚焦殖利率佳、債信品質穩健、資產體質無虞的金融債，兼顧收息並掌握未來殖利率下降賺取資本利得的機會，以期創造更佳的總報酬表現。

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