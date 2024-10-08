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台股科技基金 拉回是買點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（7）日收漲399點，其中科技族群集體反攻，台積電更站穩千元大關。法人表示，第4季為科技股傳統旺季，台股科技基金修正拉回即是布局好時機，可定期定額把握中長線行情。

根據CMoney統計至4日，台股科技型基金前十強依序為：富邦科技、台新2000高科技、國泰科技生化、野村e科技、野村高科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、新光創新科技、瀚亞高科技、摩根新興科技、聯邦精選科技，前十強平均達5.8%，仍略贏大盤績效的5.7%。

街口投信分析，台股過去一周呈現漲多拉回，主要反映石破茂成為日本首相使市場擔憂其偏鷹貨幣政策，以及傳北京政府不准當地業者採購輝達H20晶片，使半導體類股遭到市場拋售。

儘管短期因美中科技戰、中東局勢動盪、美國總統大選等多重變數干擾市場氛圍，惟仍不影響台股中期多頭行情。儘管中東情勢有升高跡象，惟過往經驗，股市面對戰爭的利空通常幾日至幾周內即可會消化完畢，遠比想像具有韌性。

此外，預期10月中旬台積電法說與11月中旬輝達財報將會釋出正面訊息，由此支撐多頭氣氛。預期台積電法說有望將2024年營收成長率預估由25%上調至30%以上，反映AI需求與iPhone16放量。

展望台股後市，安聯投信台股團隊表示，台股仍然是受惠AI的結構性成長；中國大陸推出重大刺激計劃以重振放緩的經濟，相關中概股呈現反彈。Fed在9月FOMC利率會議決議降息2碼，仍要持續觀察後續經濟狀況。

此外，步入第4季後，大環境上仍存有地緣政治、美國大選等不確定因素，台股表現雖然偶爾會受國際雜音影響而大幅震盪，但整體而言仍呈現盤堅向上格局，目前聯準會低利政策明朗、加上大陸刺激經濟政策等利多加持，市場投資氛圍中性偏多，建議投資人擇優布局。

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