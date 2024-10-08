外資賣亞股 印度重傷

外資上周賣超新興亞股，以賣超印度32.4億美元最多，其次是台股的22.8億美元、南韓的9.5億美元；只買超菲律賓及越南這兩個市場，但個別買超金額都不到0.5億美元。亞股上周普遍下跌，以印度跌4.5%最重，其次是南韓跌3%、台股跌2.2%，僅菲律賓收紅，小漲0.5%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的104.1億美元最多，再來是印度的85.7億美元；賣超則以對台股的142.2億美元最重，再來是泰國的29.1億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲26.6%最優，再來是菲律賓的17.1%，泰國最弱，仍有2.5%的漲幅。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

外資10月來轉為賣超印度，今年來對印度買超金額落後南韓，成為新興亞股第二，印度股市也從歷史高檔下殺。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度最新公布的9月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）續處在榮枯水位50以上，經濟動能維持強勁，政府續推基礎建設，通貨膨脹壓力持續降溫，企業營運穩健，都為股市提供堅實支撐。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，美國啟動降息循環，中國大陸也祭出降準、降息，有助資金活絡。目前市場在等待晶圓龍頭大廠與光學大廠17日法說會。晶圓龍頭大廠在漲價的帶動下，有利於毛利與整體營收，預料將釋出正面訊息，利於挹注相關供應鏈表現。光學大廠則將是手機產業風向球。

安聯投信台股團隊指出，就評價面來看，台股目前本益比約22.9倍、股價淨值比約2.5倍，前者約在十年平均之上1.5個標準差，後者約在十年平均之上二個標準差。評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。企業獲利成長將是推升股價的動能，且選股將更重要。

越南股市今年來漲12.3%，為新興亞股第三。中國信託投信經理人林明輝表示，越南PMI自8月的52.4降至9月的47.3，主因是魔羯颱風導致生產線中斷，但新出口訂單仍保持韌性，就業也轉為擴張。越股上周雖跌，但外資其實小幅買超，美國降息確立帶來資金行情，加上第4季旺季效應，越股後市可期，科技、金融與消費產業展望尤佳。