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第4季基金投資趨勢／股債各押五成資金 降低波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台新投信第4季精選基金
台新投信第4季精選基金

台新投信指出，美國聯準會（Fed）開啟降息循環，但投資人對於降息的樂觀期待可能面臨修正風險，加上11月5日美國總統大選的不確定因素，建議投資人保持理性，勿盲目追高。第4季投資組合中，股票基金與債券基金可各占50%，以降低波動度。

股票型基金方面，台新投信建議投資人將20%的資金配置於半導體基金、20%於台灣股票基金，並以10%資金配置於中國大陸股票型基金。半導體產業型基金首推台新美日台半導體基金，這檔新募基金約一半在美股，25%在台股，25%在日股。

台新投信指出，由於輝達Blackwell繪圖處理器（GPU）第4季將放量出貨，將帶動半導體供應鏈產量同步上揚，加上第4季為消費電子產品旺季，半導體類股表現可期，建議布局美日台優質半導體股，充分參與旺季行情。

台股基金首推台新中國通基金，台新投信看好台股企業獲利於今、明二年皆有望呈現二位數的成長，加上中國大規模的刺激方案有助其內需回溫，第4季傳產股相對有表現機會，都有利台新中國通基金。

台新中國通基金成立於2003年，過去一、三、五年績效優異，2023年獲得金鑽獎肯定，目前以半導體股占33.9%最多，次為其他電子股25.1%、電子零組件股13.1%。

中國股票型基金則首推台新中証消費服務領先指數基金，是全台首檔專注消費概念的中國A股指數基金，成立滿十年，追蹤中証消費領先指數，但不是ETF。目前基金以金融保險股占33.3%最多，次是醫藥生物製品股18.9%、食品飲料股16.2%。

台新投信指出，中國政府在9月底推出一系列穩定經濟與內需的措施。由於刺激力道明顯高於市場預期，有助於穩房價、穩股市及基層三保（保基本民生、保工資、保運轉）。後續可望推出更多的利多政策支持A股表現，建議小量累積中國股票部位。

債券型基金方面，台新投信建議投資人，將25%資金配置投資級公司債ETF，25%配置新興債基金。在投資級公司債方面，可布局台新美A公司債20+（00942B）。這檔ETF追蹤彭博美國20年期以上A級公司債券指數，有平準金機制，投資級債信評較高，違約率較低，可作為降低波動的資產配置工具之一。

在新興市場債券方面，台新投信分析，Fed降息，有利於殖利率曲線陡峭化，直接受惠的是中長天期債券，加上新興市場國家的匯率有機會轉強，且多數新興市場國家的央行降息，有助於新興市場的資金流入、總體經濟與企業融資。

台新ESG新興市場債券基金主要布局美元計價新興企業債，投資級債比重不少於60%，目前平均存續期間4.54年，以金融債占23.4%最多，能源債16.6%、公債13.8%；市場以中國債占7.2%最多，土耳其債6.9%、巴西債6.2%。

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