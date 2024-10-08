錢進平衡基金 拉高勝率

美國展開降息循環，由於基本面表現穩健，美股指數續創新高。根據過去經驗，當美國首度降息後，大型品質股將有不錯的表現，科技股也是常勝軍。法人表示，在美股位於相對高檔之際，平衡型基金能有效降波動度，有助於打造攻守兼備的投資組合，增加致勝機會。

觀察自1984年以來聯準會首次降息後美國不同類型股票的相對表現，大型股表現優於小型股，降息後三個月大型股平均領先小型股2.2%，一年後大型股領先幅度擴大至6.6%，同樣地，高品質股平均表現也優於低品質股，降息後三個月與一年領先幅度為2.0%與2.5%。

Fed首次降息後各類型股票表現

野村投信指出，根據歷史，首次降息之後大型品質成長股表現更佳，科技、非必需消費及通訊服務等美股七騎士所跨足的三大類股也是歷史常勝軍，這反映了後周期循環因名目成長放緩而降息時，多數投資人較願意尋求品質成長股、為健全財務報表的企業買單。

美股目前畢竟位於相對高檔，價值面不算低廉，11月美國總統大選選情撲朔迷離也增添變數，前進美股之餘亦須留意波動風險。野村投信指出，統計近十年各類資產與美股的相關係數，其中美國綜合投資級債券指數與標普500指數相關係數僅0.17，美國投資級公司債為0.38，相對偏低，美國非投等債與美股相關係數0.755，美中小型股票與美高股息股票相關係數在0.85以上。

從分散風險角度來說，持有一籃子美國高信用評級債投組，對美股風險分散效果絕佳，投組如納入美國高信用評級債券，較能沉住氣並繼續持有，長期而言將有助於提升投資勝率。