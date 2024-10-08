多重資產商品 追漲抗跌

美國降息循環啟動，不僅對投資市場挹注資金，更意味著經濟將呈現溫和成長，同時為企業獲利成長帶來正面效益。各家投信今年來搶發多重資產基金，法人建議，現階段採取以多重資產型基金做為抗風險、求增長的資產部位。

日盛投信總經理高福乾分析，國際政經情勢第4季上旬仍錯綜複雜，市場首先關注美國降息導致美元匯率走貶，與此同時，日本於2025年仍有持續升息至0.4%的可能，因此預計日圓升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意。

其次，11月美國總統大選選情持續變化且難以定論，關係利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，預計美國政治不確定性將是後續市場不確定所在。

日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭表示，鑒於當前投資人追求降低波動風險，及期待降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，將於10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」，善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債面臨美元匯率貶值窘境，將能展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。