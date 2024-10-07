美股主要指數上周全面走高，其中標普500與那斯達克指數創下9月19日以來最大漲幅。富蘭克林投顧建議美股基金投資人未來一周關注美股四大變數，包括美國聯準會（Fed）官員談話、特斯拉Robotaxi Day、經濟數據、企業財報。

首先是美國聯準會（Fed）官員講話，可留意10日公布的9月FOMC會議記錄，以及各官員對經濟、就業市場、通貨膨膨、利率等面向的看法。

第二是特斯拉Robotaxi Day，也是在10日舉行，主題「We, Robot」，可能推出無方向盤和煞車踏板的Robotaxi無人自駕（FSD）計程車，並搭載最新自駕技術，除象徵自駕的未來外，還可能影響計程車及叫車產業。

第三是經濟數據，本周將公布美國10月密西根大學消費者信心指數初值、9月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）。

第四則是企業財報，本周將有摩根大通、富國銀行、達美航空、百事可樂、達美樂披薩等企業公布財報。

另外，美國總統大選選情激烈，Real Clear Politics的10月4日數據顯示，在1日副總統辯論會後，由於各界普遍認為共和黨的范斯（JD Vance）表現優於民主黨的華茲（Tim Walz），因此拉近賀川兩人的民調，賀錦麗當選機率下滑至49.6%，川普則回升至49%。

本周S&P 500企業財報季將開跑，將有八家企業公布財報，包含摩根大通、富國銀行等金融巨頭。Factset到9月底的調查顯示，市場預期S&P 500指數企業獲利將成長4.6%。其中，科技、醫療保健、通訊服務等成長股成長動能最強，分別成長15.6%、11.2%、10.4%，但原物料、能源類股表現居末，分別衰退1.9%、18.3%。

Fed在9月18日降息2碼（即0.5個百分點），正式開啟降息周期。富蘭克林投顧表示，Fed開始降息，美國軟著陸可期，奠定美股中長多趨勢基礎。