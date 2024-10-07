近期國際政經事件牽動市場資金風險偏好，台灣8月景氣燈號再度回歸紅燈區間，綜合判斷分數增至39分，較7月增加4分，創下2021年11月、34個月以來新高。法人根據景氣燈號歷史經驗預期，台股有望呈現高檔震盪，投資人可定期定額布局台股基金。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國啟動降息循環，中國也祭出降準、降息，主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗。

石破茂接任日本首相，貨幣政策態度軟化，未來關注美日利差變化。台股進入10月上旬開始公布9月營收，以及企業財報，業績佳族群可望吸引資金進駐。輝達新品開始投產，12月小量出貨，2025年第1季放量，有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI概念股。

台股一般型基金近一月績效

日盛投信台股投資研究團隊指出，近期美系券商最新調查發現，輝達GB200伺服器機架出貨不會再面臨延遲問題，年底前邁向量產，有望帶動台股相關AI供應鏈表現。

產業方面，AI伺服器、晶圓代工、半導體設備、PCB／CCL、高速傳輸等相關得概念股族群可持續關注。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，過去二年全球大幅升高的利率使得消費傾向趨於保守，聯準會於9月啟動降息循環後，預期消費信心、資本支出及原物料需求都將自谷底反轉。

不過，AI產業發展雖然長線仍看好，目前全球投資人已對AI產業高成長的持續性出現雜音，加上美國總統大選不確定性也影響基本面走勢，短期預估股市將處震盪局面，需要持續觀察美國科技股走勢與國際局勢動態。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，進入10月市場有許多重量級事件發生，包括非農就業報告，以及蘋果、特斯拉、美光等重量級個股財報公布，其中非農就業新增25.4萬人超出預期，緩解美國經濟衰退疑慮，加上美國降息，這將是對股市最有利的條件。

姚郁如認為，短線上，美國大選前盤勢仍會呈現震盪格局，但預估在美國大選結束後，市場最大不確定事件消失，連帶台股在區間整理完成，基於基本面仍佳，大盤可望再走一波多頭行情。