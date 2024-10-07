加碼投等債 時機到了

美國聯準會啟動降息，根據歷史經驗，過去五次降息周期啟動後，投資等級公司債的平均表現相對其他主要資產亮眼。法人表示，此次降息2碼，美國公債反應較平淡、殖利率甚至呈現震盪現象，但投資等級債利差收斂支撐走勢平穩，預期未來仍可維持偏多格局。

根據統計，過去五次降息經驗中，投資等級公司債的表現相對非投資等級公司債、美股標普500指數亮眼，尤其在啟動降息後的一年，投資等級公司債的平均報酬率為4.1%、二年為13.3%、三年來到20.7%。其中1998年降息後一年內就出現升息、2007年降息適逢金融海嘯，導致當時的表現較疲弱。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊指出，過去降息周期期間與之後，投資等級債皆為正報酬，從降息周期開始到下一次升息訊號出現前，投資等級債往往會有幅度更大、持續更久的升幅；今年第2季以來，股市面臨的三次修正當中，相較於美股大盤，投資等級債能以更穩定的步調累積報酬，相對其他風險性資產具防禦能力。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，受惠於穩定息收，美國投資等級公司債長期趨勢向上走揚，因此只要碰到低於歷史高點，都是介入的好機會；2022年暴力升息之後，目前價格仍低於歷史平均，仍是入手的好機會，建議投資人可加碼布局投資等級債基金。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）研究團隊指出，在股市大幅震盪之下，投資人將資金轉往債市避險，尤其長天期債券受惠Fed降息相對大，成為資金避風港，相對抗跌。長天期債券存續期間長，對利率敏感度更高，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得優勢，亦即價差優勢，而美國債券受惠Fed降息程度又最為顯著。

台新投信表示，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。目前美國信評A級公司債券折價幅度約高達二成，是布局債券的絕佳時機。