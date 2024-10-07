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美知名學者米爾斯海默談兩岸情勢：美將確保台灣不會宣布獨立

全球市場觀測站／陸港股反彈 資金轉進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東戰事持續緊張，避險情緒升溫，全球股市上周普遍走弱，唯獨港股近一周強勢反彈，陸股在十一長假前夕，也拉出許多不見的多頭行情。法人表示，中國政府一系列的利多措施，激勵港股有明顯反彈，漲勢凌厲；預計相關利多政策短線都可發揮綜效，加上陸港股的評價處於低點，資金行情有望延續。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出，美國非製造採購經理人指數表現亮眼，但中東戰事緊張，導致美股近一周走勢呈現震盪格局，避險情緒升溫下，投資人避險情緒較濃，大型科技股跌幅較深；緊接著美國企業將陸續公布上季財報，股市有望吸引新一波資金流入。

日經指數近一周也出現明顯的震盪，因新任首相石破茂貨幣政策立場偏鷹派，引發市場擔憂，導致日股出現明顯拉回，所幸上周他認為目前日本無須進一步升息，市場的擔憂減弱下，日圓走貶，激勵出口類股再度反彈、日經指數跌幅收斂。

市場擔憂中東戰事將對印度經濟產生衝擊，加上中國刺激政策引發資金可能從印度流向中國，印度股市近一周出現較重的賣壓，表現疲弱。瀚亞投信海外股票部協理林庭樟認為，印度經濟發展故事仍持續當中，預估中長線經濟動能皆能保持高速態勢；近期雖受外部因素影響使印股走弱，但修正期間也提供投資人進場參與印度成長契機的好機會，可定期定額布局。

中東 印度 港股

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