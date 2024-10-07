第4季基金投資趨勢／配置純股票資產 押寶45%資金

中國信託投信表示，降息加上經濟軟著陸，有利股債市。在第4季，建議投資人透過股債靈活調配，以掌握動盪中的關鍵投資機會。投資組合中，45%可配置在純股票資產，聚焦總經基本面健康且具長期成長主題的美國、台灣半導體族群及越南股市，25%資金布局科技多重資產基金，30%在受惠於降息的高品質債券。

在股票基金方面，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金可配置20%。這檔基金主要投資美國大型股，市值500億美元以上的公司逾85%，挑選具高品質、永續競爭優勢及獲利成長性的公司，且挖掘具潛在價值低估的標的。基金產業配置以資訊科技股占28.9%最多，其次是通訊服務股的20.9%、非核心消費股的17%；前三大持股為輝達、Meta、特斯拉。

中信投信指出，近八成美股上半年獲利超越預期，反映基本面健康無虞，這也成為未來經濟軟著陸的一大前提。彭博資訊統計，軟著陸環境下，降息一年後美國大型成長股平均漲20.4%，優於全球股票的16.3%漲幅。Factset預估，S&P 500企業今年獲利將成長10.1%，明年有望加速至15.3%，主要由醫療保健、科技板塊驅動。

另外10%可布局中國信託越南機會基金。這檔基金成立滿四年，備受國人青睞，規模已達242億元。基金以金融股占35.1%最多，其次是原物料股的16.5%、不動產股的13.4%、資訊科技股的10.9%。

中信投信指出，今年8月底世界銀行發布報告指出，越南今年國內生產毛額（GDP）成長率可達6.1%，2025年、2026年甚至有望進一步加速至6.5%。目前外資持有越股比重僅約17%，為過去10年間極低水準。隨著美國降息，資金流入新興市場趨勢明顯，越南股市有機會持續上漲。

中信投信指出，人工智慧（AI）相關創新應用百花齊放，市場持續看好AI相關主題。資策會預估，台灣IC設計和晶圓代工有望連兩年雙位數成長。AI浪潮持續引領半導體產業成長，加上降息帶來的資金潮，台灣半導體有望持續受惠，建議投資人布局15%在中信關鍵半導體（00891）。

中信關鍵半導體成立於2021年，追蹤ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數，到8月底的規模已達191億元。這檔ETF的前五大成分股為台積電（20.6%）、聯發科（20.1%）、聯電（10.3%）、日月光投控（8.2%）、聯詠（5%）。

在追求科技長期成長潛力機會的同時，可透過科技債券來降低波動。中國信託投信建議，中國信託科技趨勢多重資產基金可占25%，這檔基金聚焦科技三大資產，即股票、非投資等級債、投資等級債，以股債並進打造資本利得。

中國信託科技趨勢多重資產基金成立於2021年底，到今年8月底的規模超過20億元。基金的股票部位為30.5%，債券占26.1%，基金及ETF占33.4%；產業配置以資訊科技股占36%最多，其他則是通訊、非核心消費及金融股等；國別則是美國占49.7%最多。

在固定收益方面，中國信託投信指出，統計顯示，1990年以來，在首次降息後半年， 不論經濟走向為軟著陸或硬著陸，債券均為正報酬，平均漲4.4%。以中國信託高評級策略收益債券基金來說，除了以較安全穩健的高評級債券為核心外，更搭配BBB級債、明日之星債（為非投資等級債）、成長性強的可轉債等增益工具，爭取拉高收益的機會。