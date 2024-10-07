複合債+非投等債 績效靚

美國勞動報告全面走強，非農就業、失業率、工資成長率均優於市場預期，增強市場對美國經濟實現軟著陸信心，且美國十年期公債殖利率自聯準會9月宣布降息以來彈升20個基本點，美國非投資級債仍有0.44%的正報酬表現。專家建議投資人在高評等債券投資組合中，搭配非投資等級債，以提升投資組合效率。

統計過去30年，任一個月進場投資三年高評等複合債的平均報酬率為15.27%，但若是同期間將50%資金配置在複合債，另50%資金配置於非投資等級債券，則平均報酬率可提升至19.16%。富蘭克林證券投顧表示，美國啟動降息循環有利各類債市表現，投資人不妨廣納各類債券機會，統計過去30年資料顯示，於高評等複合債中納入非投資等級債，可提升平均報酬率與風險調整後報酬。

各類債券與美國十年期公債殖利率相關係數

統計聯準會宣布降息以來9月18日至10月3日期間，美國十年期公債殖利率彈升20個基本點，而美國非投債仍有正報酬，顯示其利率敏感度低。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席認為目前美國經濟及通膨下滑表現穩健，降息乃為維持目前經濟狀況，並不打算激進降息，另統計過去30年資料，美國非投資級債指數與十年期公債殖利率相關係數極低，僅0.07，不同於其他債券類別與利率呈現高度負相關，因此殖利率在降息後不降反升，美國非投資級債表現仍能有正報酬表現，也優於其他主要債券類別。

凱基美國非投等債（00945B）經理人鄭翰紘表示，近一周各類債券價格幾乎全數走揚，觀察近三個月與今年以來，各類債券價格更是全數上漲。而在近期股票市場持續震盪格局下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入水位已經連續第三周守穩在百億美元以上，總計9月單月整體債券基金淨流入達到544億美元。

鄭翰紘進一步指出，美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸，債券的資本利得空間實現之前，可以考慮先把票息收益拿到手；以凱基美國非投等債來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率4%以上的債券，票面利率相對高，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。