股債靈活搭配 放大退休金

退休理財不只是事前的準備很重要，進入退休生活之後的理財一樣不可少！根據內政部統計，國人的壽命愈活愈長，平均達80.6歲，分別看男女平均餘命，男性為77.01歲，女性更是達83.8歲，若依照目前退休年齡65歲來看，男、女性退休後的生活平均有10年至20年之久。

隨著醫學的進步與養生觀念的不斷提升，預期未來國人平均壽命將有增無減，在長壽風險的考量下，如何讓手中的退休金成為資金活水，絕對是退休族的必修重要課題。

過往對於退休族的理財觀念，往往建議放在債券「守成」最重要，不過，保德信市場策略團隊主管葉家榮認為這樣的觀念已需要扭轉，特別是退休後靠退休金的觀念已經不夠用，如何將儲蓄轉化成持續性收入才是重點，建議退休族可以將「六-八成債券為主要配置，再納入二-四成股票」，當作退休後的新投資準則。

退休族的新投資準則

葉家榮分析，由於疫情之後全球金融情勢改變，若僅將辛苦一輩子的資金放在債市，可能無法支應每年所需的生活資金與通膨，目前銀行定存一年期的利率僅約1.7%，但通貨膨脹率已攀升破2%，長期的物價上漲將蠶食掉未來的退休金。

葉家榮建議，手中已存有千萬資產的退休族，可以將資金分成三部分：四成全球股票、三成美國為主的投資級債、三成美國為主的非投資級債；盤點這三大資產對於退休族各有優勢：投資全球股票主要能提升整體資產的報酬率，非投資級債可創造穩定現金流，投資等級債則可發揮穩定報酬率的作用。若僅將資金全數投入債券，可能面臨單一資產表現不若平均值的窘境，例如近10年債券表現相對落後，如果退休後的資產無法趕上通膨，長期下來則可能面臨資金耗損用罄的風險。

葉家榮分析，根據試算，以四成全球股、三成美國投資級債、三成非投資級債這樣的配置，投資20年的平均年化報酬率為6.9%，如果退休族以「4%法則」作為每年生活費的使用標準，也就是每年從退休帳戶的投資組合中領出4%作為生活費，搭配前述股4債6配置的近7%年化報酬，不僅可以包含4%生活費，也能超越每年2%的通膨率，讓退休族能安心享受退休生活而不用因為金錢所困。

如果是比較保守的族群，不希望退休後的資產波動度太大，葉家榮表示，此時可以將股債配置降為二成全球股票、二成美國為主的投資等級、四成美國為主的非投資級債，以這樣的試算結果20年年化報酬率約6.2%，同樣可以滿足4%提領法則以及每年的通膨，同時又能達到降低資產波動的風險。

瀚亞投信指出，針對穩健退休銀髮族群，可透過七成債券搭配三成的股票部位，可達攻守兼備效益；若是保守的銀髮族群，則可將債券資產增加至八成以上，剩餘資金再布局股票或組合基金。