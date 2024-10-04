投資分散風險 謹記穩字訣

退休後因為少了工作收入，必須透過退休金、儲蓄、理財收入等來支應生活中大小開銷，保德信建議，退休族首要應該先盤點退休後的各項收入與支出。收入方面，可以試算自己的退休金、儲蓄收入、投資收入、配息與股利等現金流等，更精確掌握手上的資金；在支出上，除了生活必要性支出、基本消費支出外，醫療費用是絕對需要納入的長期考量，而個人是否有房貸、車貸等也應一併納入計算，另外，退休並非代表無所事事，也應該合理考量是否有休閒旅遊支出需求等。

保德信認為，退休族不但要學會透過正確的資產配置，打造能創造現金流的投資理財，也要預留六至12個月的緊急預備金，及一至三年內將須使用的購車、健康檢查等資金，若在收支平衡有餘裕之外，建議留一定比例收入，做為因應市場變化或生活緊急需求的預備金。

至於退休後的投資理財，保德信指出，各項投資的原則為「分散風險」，包括避免過度集中單一投資區域，應以區域或全球型資產來降低波動，並盡量避免單筆大額投資，而是採用分批進場、分散投資金額方式。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，退休理財是人生長久之計，面對金融市場的波動震盪，投資人股債資產配置需更加靈活有彈性，符合資產配置中報酬與風險兼顧的海外組合平衡基金，是退休族穩健投資的最佳選擇。因為海外組合平衡型基金，透過在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局，參與風險性資產投資機會，可分散單一資產波動風險。