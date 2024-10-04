基金特蒐／錢進大中華 時機來臨

新興亞洲股市目前最被關注的是陸港股瘋牛行情再起，相較大陸境內新開戶數暴增且瘋狂追買，境外投資人還在觀望。統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，陸港股現階段已脫離多項指標底部之下，投資人可分批加碼陸港股相關主動型基金，跟上這波多頭快車。

投資人目前最關注的是：陸港股指數反應會持續且空間多大？檢視大陸官方近日祭出的三大救市措施，並承諾持續加碼的寬鬆政策，這次救市成功機率保守預測可達五成；在重要數據都處低檔水位之下，即使過去一周的陸港股已飆漲一波，此時介入仍有機會獲得相對高的報酬。

統一大中華中小基金經理人陳意婷。 統一大中華中小基金/提供

陳意婷小檔案、操作心法、投資小叮嚀

觀察資金環境，海外開始進入降息週期，資金回流新興市場，美、中兩大經濟體同時放水且日本近期無升息打算，寬鬆貨幣環境有利股市持續反彈；大陸官方展現難得一見的救市決心，可望一舉提振股市信心。評估市場籌碼面及買盤力道方面，法人持股水位處於近五年低位，後續加倉空間大；大陸居民存款高達人民幣150兆元，大陸官方下調存款利率及刺激股市上漲，有望引流部分資金轉進股市；此外，先前配置高股息資產或債市的資金也可望搶進股市。

至於陸港股短線漲幅大，還可追嗎？從法人評估指標中，即使陸港股強彈，主要指數的本益比（PE）及股價淨值比（PB）仍低於中位數；依行業別，2/3的行業PE仍低於中位數，而紡織、有色金屬仍處於底部；90%行業PB仍低於中位數，而地產和醫藥仍處於底部。

陳意婷2007年進入投資界，2009年經歷陸股狂飆時代，操作中港台股已具豐富經驗，因此陸股還處於弱勢格局時，統一大中華中小基金今（2024）年上半年的Ａ股績效還是正報酬，主要是選對大陸的出口類股，伴隨這類公司業績大好帶動股價上漲，操作績效也因而相當亮眼；但現在遇到大陸官方強力救市，美國總統大選卻即將到來，選股仍會找出口類股，但會挑企業出口最終目的地非歐美國家，而是亞洲新興國家或一帶一路的國家。

這種選股邏輯也是主動型基金靈活操作的優勢，主動型基金可依據經濟及產業趨勢的變化即時調整持股，在合理控管風險下獲取最佳績效；尤其陸港股受政策影響大，即時動態調整為中長期獲取績效的關鍵。被動式的ETF根據追蹤指數成分股布局，無法因應經濟及產業趨勢變化採動態調整持股。此外，ETF易出現折溢價，今年9月30日陸股飆漲當天，台灣掛牌的兩檔陸股ETF溢價幅度達6-9%，投資人無法以合理價格參與行情。

基金參考指標、大中華股票型基金績效、基金前五大持股

面對陸港股的瘋牛行情，操作策略採同步進行增加Beta（評估投資組合與大盤波動的相關性，也代表著與系統性風險的相關程度）及找尋Alpha（額外能創造的超額報酬）。增加Beta方面，增加陸港曝險，以估值最低＋政策最受惠＋機構法人持股最低者為優先，如：消費、地產。短期內看好H股優於A股，著眼於其流動性較佳、空頭回補力道較強、估值較低、持股為近五年最低水位、機動性強，外資回補意願高。