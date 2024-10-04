日、台、印度股市 Q4按讚

時間進入第4季，野村投信認為，股市短線雖可能受到美國總統大選不確定因素干擾，但中長期展望持續正向，債市亦可持續受惠降息趨勢；因此，可採股債均衡配置，股市以成長前景良好的美、台為主，債券以新興美元主權債與美國非投資等級債為主，投資等級債則看好美國及金融債。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）表示，美國就業市場趨緩，引發美國經濟可能步入衰退的擔憂。惟根據統計，預估2025年全球經濟仍是溫和成長，美國GDP年增率預估為2%，且從企業獲利（EPS）角度來看，目前預估MSCI世界指數的EPS成長將從2024年的8%成長至2025年的13%，美股標普500指數EPS預估2024年是10.3%，2025年則可望增加至14.9%，歐元區、日本與新興市場在2025年EPS亦均有雙位數成長率，基本面仍是偏多看待。

俞鼎基指出，第4季看好的股市包括日股、台股及印度股市等亞洲市場，歐美等成熟市場則持中立態度，美國經濟預估將呈現軟著陸，但目前的價值面偏貴，11月的美國總統大選因選情膠著也會使投資氣氛較為觀望，美股短期波動度較大。

債市看好企業債及新興美元主權債、邊境市場債。野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，今年以來債券市場普遍呈現上漲格局，其中以非投資等級債表現領先，在殖利率較高且違約風險較低情況下，非投資等級債可望持續領先的表現，建議以美國為主、亞洲為輔。根據過去美國2007年9月及2019年8月兩度啟動降息經驗，投資等級債在開始降息的六個月皆為上漲，即使目前投資等級債券殖利率低於2022年與2023年，仍高於疫情前的2019年，新興美元主權債與新興企業債的殖利率仍在5%以上，對投資人而言頗具吸引力。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，投資策略除持續布局高品質與高成長科技股，也會分散投資景氣循環股及利率敏感股，選股是影響投資成效的重要關鍵。美國以外市場也有許多投資機會，日股短線因日圓升值影響出現波動，但企業獲利結構性轉佳仍是長線成長契機；印度經濟持續穩健成長，亦具有政府政策支持與外資看好等優勢，前景樂觀。