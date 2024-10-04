公用基建基金 還會漲

標普500指數第3季上漲4.5%，連四季上漲，同期間標普公用事業指數漲幅達16.6%，在各類股中居領先群，連帶全球股票型基金也以投資公用基建股表現最亮眼，近三個月有三檔鎖定投資基建產業的基金績漲幅達一成以上。法人認為，公用事業、基礎建設股補漲行情可望持續至明年。

統計公用事業、基礎建設基金績效至9月26日，元大全球公用能源效率、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益 、野村全球基礎建設大未來等近三個月績效分別達11.5%、10.6%、10.4%。

此外，永豐ESG全球數位基礎建設、富蘭克林華美全球基礎建設收益、國泰全球基礎建設、匯豐全球基礎建設收益等四檔也以超過9%漲幅緊追在後。

公用事業基礎建設基金績效 圖／經濟日報提供

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映強調，美國經濟軟著陸、9月聯準會啟動預防性降息，帶動防禦類股評價重估，市場自下半年開始預期降息落地，其中公用基建類股強勢補漲，市場預期聯準會今、明年仍有3碼至6碼的降息空間，公用事業基礎建設補漲行情持續可期。

此外，歐洲、英國、加拿大等地主要央行亦啟動預防性降息，在各國進入降息循環後，有利防禦類股評價及獲利成長率上調，強化投資吸引力。

林志映說，運用財務高槓桿的公用事業在升息循環中，在降息循環中，可望強化獲利與現金股息配發能力，推升股價持穩上揚。

在這波降息循環與補漲行情中，林志映建議，留意公用基建股三大布局方向，一是AI應用及資料中心建設，助攻DC電力產業；二是天然氣及電力價格改善，整合電廠及管線業者受惠；三是經濟復甦，全球運量提升，交通基建設成長動能持續回溫，這是現階段公用事業與基礎建設偏好之標的。

過去這段時間公用基建股強勢，大多來自拜登政府擴大基建利多，下任總統政策態度影響大。富蘭克林證券投顧表示，距11月5日美總統大選投票日僅剩一個多月，目前民調難預估，投資人仍應對兩人都可能勝選的情境做好準備。若共和黨候選人川普當選，金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美營收為主公司等領域將受惠，乾淨能源、進口業者或受衝擊；若民主黨候選人賀錦麗勝出，乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，傳統能源、製藥等領域可能受影響。