富達：印度五年來領漲全球主要股市 經濟動能持續強勁

印度股市過去五年表現出色，優於所有主要新興市場及成熟市場，並且已連續上漲八年。隨著投資人對印度經濟增長信心增強，市場充斥樂觀情緒，加上最近受美國聯準會（Fed）降息2碼（即0.5個百分點）消息刺激，支持印度股市屢創新高。

富達國際基金經理戈爾（Amit Goel）戈爾分析，過去40年來，印度受惠於龐大、年輕、且中產階級快速增長的人口結構，成為全球增速最快的經濟體之一。此外，印度政府於2020至2025財政年度加強基建投資，相關支出較2015至2020財政年度增加一倍，為不斷增長的勞動人口創造更多就業機會。

戈爾指出，另外，印度政府提供稅務優惠吸引製造業投資，儘管目前效益仍處初期階段，也是促進當地經濟活動的正向因素。

戈爾表示，印度股市場評價已高於其他亞洲地區及新興市場，甚至來到印度本身的歷史高點。不過，印度小型股、期貨、期權交易仍具大量吸引投資機會，個人投資人在主要市場的參與度也持續增加，但必須審慎選股。

其中一個值得留意的領域為私營銀行及金融業。印度擁有不少具投資價值的私營銀行，整個經濟周期回報及長期增長前景在新興市場中名列前茅。印度的房貸滲透率僅11%，遠低於中國大陸（32%）及美國（52%），當地信用卡滲透率為3%，也低於中國大陸（22%）和美國（69%）。

另外，非核心消費品同樣受惠結構性增長，帶來具吸引的投資契機。網路及新經濟產業也不容忽視。數位化不斷發展促使電子商務、保險、食品雜貨配送、線上叫車等新商業模式崛起，市占大且陸續上市。

戈爾表示，印度服務業強大，約占國內生產毛額（GDP）50%，為當地經驗豐富的勞工提供就業機會，製造業占GDP比重則長期處於13%至15%之間。政府致力改善基建及鼓勵製造業投資，使市場期望製造業成為印度第二個經濟成長引擎。

戈爾指出，富達觀察到最近有資金流向電子、化工、汽車及紡織等領域，但印度製造業除了組裝外，在建構高端製造業生態系統方面仍處於早期階段，這個長期發展趨勢或許需要10-20年時間。