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創新科技需求 催動台股行情

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股原有望9月完成W底打底，最後交易日受日股、半導體修正衝擊，導致9月月線、第3季季線均收黑，市場關注後續能否站穩第二隻腳。第一金投信觀察，第4季為傳統旺季，上漲機率最高，過去十年平均漲幅達4.8%，投資人可放長線分批布局台股基金。

今年第3季台股跌幅達3.5%，統計近十年台股各季度表現，第3季修正機率最大，平均跌幅為2%，第1、 第2、第4季平均漲幅4%、3.7%、4.8%。

第一金投信認為，下半年台股將走先蹲後跳行情，受惠美國啟動預防性降息，美台企業獲利穩健，AI資本投資持續成長，創新科技需求暢旺，台股可望迎接第4季旺季行情。

台股7、8月急跌主要受到外部資金面、情緒面因素，而9月底則疊加日本內閣改選、美中貿易等因素影響，非經濟體質改變。

第一金投信分析，上半年消費電子需求較為疲弱，但隨著AI PC、AI手機等AI應用端下半年持續提升，整體晶圓代工廠產能利用率將回升至八成以上，AI伺服器、AI封裝、散熱也有機會大幅成長。

統一全天候基金經理人林世彬表示，台股今年來漲幅領先，但因電子股股價已反應明年度營運，短線可能趨於整理。但中長線來說，台股整體基本面穩健，後市仍然偏多，指數有望震盪向上。

就外在環境來看，林世彬進一步指出，美國通膨持續降溫，且無經濟衰退疑慮，基本面穩健支撐股市表現。根據9月聯準會利率點陣圖，本次降息循環預估將延續至2026年。

近期中國人民銀行降息、降準、降房貸利率，三支箭齊發，年底前預估將為市場注入人民幣3兆元活水，有望提振經濟。兩大經濟體同步寬鬆，資金利多有利股市行情。

林世彬表示，台股電子股尚需更多利多以刺激進一步上漲動能。

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