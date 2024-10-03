陸科技股 迎Q4反彈行情

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

中國政策組合拳頻出招，陸股、港股連日大漲，陸股昨（2）日休市，正常交易的港股則持續飆漲6%。永豐投信認為，中國房地產、金融保險類股漲幅已高，後續持續大幅上漲空間有限。

反觀，在未來長期貨幣寬鬆政策環境、及中國政府積極推動科技產業自主發展下，中國大型科技股有望迎來第4季反彈行情，投資人可留意中國科技股布局機會。

中國人行大動作宣布降準、降息、降低存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施，中國中央政治局會議決議調整房屋限購政策，降低存量房貸利率，推出完善土地、財稅、金融等政策，推動建構房地產發展新模式，激勵近期房地產、金融保險類股帶動陸股大幅反彈。

陸股連日反彈，但多數陸股ETF的受益人不增反減，主要是因為陸股ETF投資人大多是被套牢多時，好不容易盼到股價漲到成本之上，紛紛出脫持股。陸股能否持續漲升氣勢，受到投資人高度關注。

永豐中國科技50大ETF基金經理人林永祥分析，中國股市已歷時長達三年以上的空頭走勢，滬深300指數最大跌幅超過45%，部分中小型股指數更甚，市場投資低迷。在這種情況下，超出市場預期的經濟及救市政策，都有機會使股市產生一定幅度的反彈。然而中長期來看，中國經濟仍舊面臨通貨緊縮壓力。

參考日本經驗，貨幣寬鬆政策是改善通貨緊縮的必要條件，但並非充分條件，換句話說，美國進入降息循環能否有效改變中國民眾及企業對於未來經濟長期衰退的預期，仍有待觀察。

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