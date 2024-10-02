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鼓勵提早規劃退休 兆豐銀定期定額基金優惠35歲即適用

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為協助民眾提早做好退休財務規劃，即日起至11月30日針對35歲以上客戶，推出「兆豐享樂退 息在好FUND心」基金定期定額申購手續費0元優惠活動，精選12檔股票型、債券型及平衡型基金，客戶只要透過網路銀行或行動銀行線上申購，即可輕鬆開始準備退休金

兆豐銀行表示，對一般上班族來說，退休金的累積，最簡單的方式就是「定期定額、長期投資」。在金融市場波動下，投資人常擔心買高或賣低，定期定額投資可有效降低平均投資成本，不必花時間在市場波動中擔心進場時點，減少長時間盯盤及判斷高低點的困擾，更可有效分散風險，並有機會獲得穩定且合理的報酬。

隨著聯準會貨幣政策轉向寬鬆，在景氣軟著陸的基本預期下，股、債市將有表現機會，兆豐銀行建議，投資人可評估自身的風險屬性後，選擇適合的基金類別進行定期定額投資，較積極的投資人可選擇波動較大的股票型基金，以追求長期資產放大的效果，相對保守的投資人可配置在債券型基金，或選擇兼顧成長與穩健特性的平衡型基金，讓退休理財規劃更有安全感。

兆豐銀行此次針對35歲以上的客戶推出「兆豐享樂退 息在好FUND心」優惠活動，於11月30日前透過網路銀行或行動銀行定期定額申購專案基金，並於申購畫面選取專屬優惠代碼「113Q4RET」，每人限1筆，可享申購手續費0元的優惠，讓尚未開始退休規劃或已經開始準備退休的人，在家動動手指，就能輕鬆投資，早日達成理想的樂活退休目標。

兆豐銀行 退休金

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